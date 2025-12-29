Vaya añito 2025 para Colo Colo. El Centenario parecía ser una instancia de celebración y regocijo y terminó siendo una verdadera pesadilla para hinchas, jugadores y directivos.
Si bien todo comenzó bien, con ánimos de una confirmación del título obtenido en 2024, conforme avanzó el tiempo, las cosas se fueron poniendo de grises a bien oscuras. Si bien la chispa fue provocada en el duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores (con dos hinchas fallecidos), las escaramuzas internas habían comenzado antes, con los combos de Cortés a Aníbal Mosa, en la directiva de Blanco y Negro.
Por otro lado, la salida de Jorge Almirón vino a calmar un poco las aguas en Macul, pero el rendimiento no mejoró sustancialmente con Fernando Ortiz. Finalmente, Colo Colo no consiguió llegar a copas internacionales y todo terminó en un gran fracaso.
Ahora, te traemos el detalle, mes por mes, de lo acontecido en Colo Colo. Desde un enero que parecía promisorio hasta un diciembre en el que se celebra la más mínima mejora con relación al estado actual del club.
Enero
- 01: Varios futbolistas terminan contrato en Colo Colo
- 03: Brayan Cortés se queda en Colo Colo y se acaba el rumor de la llegada de Keylor Navas
- 08: Presentan la nueva camiseta de Colo Colo y Marcos Bolados, recién renovado, es el modelo
- 12: Primer partido del 2025 ante Peñarol
Fuerte pelea entre Saldivia y Méndez en el duelo entre Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata. El partido terminó en un empate y el Cacique se negó a ir a la tanda de penales para definir un ganador | Photosport
- 14: Confirman la llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo
- 15: Colo Colo vence a Huracán en el segundo amistoso por la Serie Río de La Plata
Colo Colo venció a Huracán gracias a un gol solitario de Alexander Oroz | Photosport
- 18: Primer entrenamiento de Claudio Aquino en Colo Colo
- 18: Racing golea a Colo Colo en la Noche Alba
Colo Colo cayó vapuleado por Racing. Volverían a encontrarse más tarde, en Copa Libertadores | Photosport
- 21: Dos figuras internacionales refuerzan a Colo Colo Femenino
- 21: Se suspende la Supercopa entre Colo Colo y la U
- 22: Colo Colo presenta tres refuerzos en un día
- 28: Renuevan a Ryan Torrero y Yenny Acuña en Colo Colo Femenino
- 30: Colo Colo empata con Deportes Limache en el inicio de la Copa Chile
Peleado 2-2 entre Limache y Colo Colo en el Monumental. Los millonarios refuerzos no sirvieron para ganarle a un modesto equipo, recién ascendido | Photosport
Febrero
- 03: Colo Colo cae sorpresivamente ante Santiago Wanderers por Copa Chile
Un error defensivo de Alan Saldivia permite el único gol de Santiago Wanderers con el que sorprenden a un Colo Colo que no suma sus primeros tres triunfos oficiales en el 2025 | Photosport
- 08: Modesta oferta de River Plate por Lucas Cepeda
- 12: Colo Colo logra su primer triunfo del 2025 en Copa Chile, tras goleada a San Felipe
Triplete de Javier Correa para el triunfo albo ante San Felipe | Photosport
- 14: Tito Tapia se hace cargo del Fútbol Joven
- 16: Colo Colo vence a La Serena en su debut en la Liga de Primera
Vicente Pizarro y Sebastián Vegas propician un buen inicio de Colo Colo en la Liga de Primera 2025 | Photosport
- 24: O’Higgins sorprende a Colo Colo en el Monumental
Con ley del ex incluida: Colo Colo cae sorpresivamente ante O’Higgins en el Monumental. Bryan Rabello anota la única cifra del encuentro para O’Higgins | Photosport
Marzo
- 02: Colo Colo pierde en los últimos minutos ante Huachipato por la Liga de Primera
Mario Briceño le anota a los 90+9′ a Colo Colo y sentencia el partido a favor de Huachipato | Photosport
- 03: Edmundo Valladares gana las elecciones del Club Social y Deportivo
- 09: Lucas Cepeda se echa el equipo al hombro y con dos goles le da el triunfo a Colo Colo ante Everton
Lucas Cepeda es figura en triunfo albo | Photosport
- 12: Carlos Cortés agrede a Aníbal Mosa en reunión de Blanco y Negro
- 15: Colo Colo conoce su grupo en Copa Libertadores
- 23: Colo Colo derrota por la mínima a Unión San Felipe en Copa Chile
Alexander Oroz puso el gol de la victoria | Photosport
- 27: En un apretado partido, Colo Colo empata con Palestino
Colo Colo y Palestino repartieron puntos | Photosport
Abril
- 01: Salen los precios de la camiseta Centenario de Colo Colo
- 01: Colo Colo inicia su camino en Copa Libertadores con un empate de visita ante Atlético Bucaramanga
Colo Colo logra empatar un duelo que se le había puesto cuesta arriba en Colombia. Rescatan un punto de visita en su debut en Copa Libertadores 2025 | Photosport
- 06: Empate sin goles ante Santiago Wanderers por Copa Chile y viral del marcador
- 10: Dos hinchas menores son atropellados por Carabineros y mueren en la previa del duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores
- 10: Escándalo ante Fortaleza. Partido suspendido por invasión de hinchas tras asesinato de dos menores en las afueras del Monumental
Invasión de hinchas a la cancha del Monumental, tras conocerse la muerte de dos hinchas en las afueras del recinto. El partido terminará siendo un giro definitivo en la suerte de Colo Colo en el 2025 | Photosport
- 11: Delegación Presidencial castiga a Colo Colo
- 12: Se cancela el Superclásico por lo ocurrido ante Fortaleza
- 14: Se cancelan todas las fiestas previstas por el Centenario, tras la tragedia
- 18: Fallece la popular hincha alba, María Colo Colo
- 19: Centenario de Colo Colo: Beso de Caszely a Barticciotto se vuelve viral; se muestra la estatua de David Arellano; y se muestra la primera maqueta del renovado Estadio Monumental
- 22: Racing le empata a Colo Colo sobre el final en la tercera fecha de Copa Libertadores
Colo Colo mereció más: terminó empatando ante Racing en la última pelota del encuentro jugado en el Estadio Monumental | Photosport
- 23: Colo Colo recibe una prórroga para su defensa ante la Conmebol
- 26: Colo Colo vence a Coquimbo en el Estadio Monumental
Bolados le da el triunfo a Colo Colo ante Coquimbo Unido. El equipo del Norte Chico sería campeón a la postre, con este único partido perdido | Photosport
- 28: Se rechazan los estados financieros en Blanco y Negro y se fija la elección del presidente
- 30: Oficializan derrota de Colo Colo ante Fortaleza en Copa Libertadores
Mayo
- 02: Limache sorprende a Colo Colo con gol de Popín Castro
Popín Castro sentenció a Colo Colo. Limache fue la bestia negra del cuadro albo | Photosport
- 05: Incidentes de hinchas de Colo Colo en Brasil por partido ante Fortaleza
- 06: Estrepitosa caída ante Fortaleza en Brasil, por Copa Libertadores
Partido para el olvido de Colo Colo en Brasil. El cuadro de Jorge Almirón quedó en la cornisa en Copa Libertadores | Photosport
- 07: Garra Blanca exige que Esteban Pavez deje la capitanía de Colo Colo
- 10: Limache es ahora quien golea a Colo Colo por la Copa Chile. Crisis total. Esteban Pavez asegura que tocaron fondo.
Popín Castro vuelve a ser el verdugo de Colo Colo. Limache golea y el Cacique entra de lleno en una profunda crisis | Photosport
- 12: Destapan reunión entre la Garra Blanca y Colo Colo
- 14: Sospechas por visita de Felicevich al hotel de Colo Colo en Argentina
- 14: Colo Colo es nuevamente goleado, esta vez por Racing. Vidal se va expulsado y Almirón esboza, por primera vez, una chance de irse.
Chao definitivo a la Copa Liebrtadores por parte de Colo Colo. Además, Arturo Vidal se va expulsado | Photosport
- 16: Le notifican a Jorge Almirón que está despedido
- 19: Colo Colo apenas empata con Ñublense y Jorge Almirón ni siquiera va a la conferencia de prensa
- 20: Blanco y Negro aprueba la salida de Jorge Almirón
- 21: Le paran los carros a Vidal por su casa de apuestas
- 22: Almirón demuestra quiebre con Blanco y Negro, tras anuncio prematuro sobre su salida
- 24: Colo Colo se saca los balazos goleando a Unión Española. Nuevamente, Jorge Almirón hace una rueda de prensa paupérrima. Arturo Vidal defiende a su DT
Colo Colo aleja los fantasmas gracias a una débil Unión Española | Photosport
- 28: Se conoce el castigo a Jorge Almirón: una fecha de suspensión por no asistir a la rueda de prensa. Eso sí, se confirma que se queda.
- 29: Colo Colo vence a Bucaramanga, pero queda eliminado de todas las copas internacionales
Sin público y sin chances, Colo Colo vence a Bucaramanga, pero queda fuera de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana | Photosport
- 30: Colo Colo mueve hilos para seguir con vida en Copa Libertadores, pese a eliminación en cancha
Junio
- 01: Colo Colo vence a Unión La Calera con anotación de Arturo Vidal
Vidal por fin celebra en Colo Colo | Photosport
- 04: Almirón y un viaje polémico a Argentina en medio de la crisis
- 05: Otro castigo para Colo Colo por lo ocurrido en el duelo de Copa Libertadores ante Racing
- 07: Goleada a Santa Cruz en partido amistoso a puertas cerradas
- 09: Arturo Vidal en rebeldía porque quiere jugar el Mundial de Clubes con Pachuca
- 12: Empate ante Iquique en el Tierra de Campeones. Arturo Vidal es protagonista: se pierde un penal, hace un autogol y se pelea con Fernando De Paul
Oroz vuelve a convertirse en héroe de Colo Colo, ante Deportes Iquique | Photosport
- 15: Colo Colo Femenino triunfa en el Superclásico ante la U
- 17: Colo Colo golea a Cobresal
Colo Colo respira gracias a goleada ante Cobresal | Photosport
- 17: Ofrecen a Jean Meneses como moneda de cambio por Lucas Cepeda
- 22: Audax vence a Colo Colo. Vidal se va expulsado y siembra polémica por arbitraje. Esteban Pavez se niega a ser capitán.
- 24: Polémicas vacaciones de Jorge Almirón en España
- 25: Vidal es castigado con dos fechas de suspensión y se pierde el Superclásico
- 27: Vuelven a rechazar los estados financieros de Blanco y Negro
- 28: Reunión secreta entre Jorge Almirón y Aníbal Mosa
Julio
- 06: Católica vence a Colo Colo en el Santa Laura. Los jugadores se van sin dar ninguna declaración
Diego Corral le da el triunfo a Universidad Católica en el Clásico ante Colo Colo | Photosport
- 09: Zavala en rebeldía en la previa del Superclásico
- 11: Arengazo de Colo Colo termina con un hincha cayendo al vacío
- 12: Colo Colo pierde en el Superclásico y ya son dos perdidos seguidos. Marcelo Díaz y Esteban Pavez se pelean. Aníbal Mosa y Cristian Zavala, también
Tres penales en el Superclásico: dos para la U y uno para Colo Colo. El Cacique cae nuevamente | Photosport
- 15: Se conoce que Mauricio Isla fue bajado del Superclásico sin hacerle exámenes.
- 19: Colo Colo vence a La Serena
Colo Colo vence a La Serena y vuelve a pegar una bocanada de aire | Photosport
- 21: Cristian Zavala se va de Colo Colo y pasa a Coquimbo Unido
- 23: Colo Colo pierde en el primer amistoso del Centenario ante real Valladolid
- 26: Segundo amistoso ante Real Valladolid y otra derrota
- 27: Colo Colo empata ante O’Higgins en San Fernando. Guardaespalda de Mosa le pega a un reportero, mientras éste minimiza la oferta de Peñarol por Brayan Cortés (“Una ofertita”)
Colo Colo consiguió un empate ante un fuerte O’Higgins | Photosport
Agosto
- 01: Total acuerdo entre Peñarol y Colo Colo por Brayan Cortés
- 03: Empate ante Huachipato y Colo Colo pierde pisada por el título
Empate con sabor amargo ante Huachipato en el Estadio Monumental. Colo Colo se despide, prácticamente de bajar una nueva estrella | Photosport
- 07: Echan a mítico preparador de arqueros de Colo Colo
- 08: Vuelco en el caso policial por hinchas fallecidos: Carabineros atropelló a otros dos hinchas.
- 10: Empate con sabor a nada ante Everton
Colo Colo fue más, pero no pudo superar a Everton en Viña del Mar. El portero ruletero fue figura | Photosport
- 12: Comisión arbitral se reúne con Mosa en Macul
- 13: Colo Colo Femenino logra récord de goles y 20 partidos ganados al hilo
- 15: Pese a prohibición, hinchas hacen arengazo
- 16: Colo Colo es vapuleado por Universidad Católica. Director de Blanco y Negro señala que lo de Almirón ya es insostenible, mientras hinchas se agarran a combos en tribuna.
- 19: Echan a Jorge Almirón y Hugo González con Luis Pérez asumen el interinato.
- 22: Empate sin goles ante Palestino
Una verdadera siesta en La Cisterna | Photosport
- 23: Colo Colo Femenino sigue ganando y esta vez en el Claro Arena. Claro, que después se conocen las pellejerías que les hicieron pasar a las jugadoras
- 29: Arengazo con burla a la Universidad de Chile por masacre de Avellaneda
- 30: Fernando Ortiz es oficializado en Colo Colo
- 30: Filtran la nueva camiseta alba para el resto de 2025
- 31: ¡Una buena! Colo Colo vence a la U en el Superclásico. Lo malo: un hincha muere al caer de altura y el triunfo se ve empañado por expulsión de jugador azul
Vicente Pizarro es el encargado de devolverle la alegría a Colo Colo ante su clásico rival | Photosport
Septiembre
- 01: Presentan a Fernando Ortiz
- 02: Presentan la revolucionaria tercera camiseta que usará Colo Colo
- 04: Se conocen los grupos de Copa Libertadores Femenina
- 06: Amistoso a puertas cerradas y triunfo del nuevo Colo Colo de Ortiz
- 10: Por fin aprueban el estado financiero de Colo Colo
- 10: Colo Colo juvenil gana dos clásicos
- 13: Récord perfecto de Colo Colo Femenino y paso a playoff
- 14: Arengazo se transforma en pelea
- 14: Colo Colo es destrozado por la Universidad de Chile en la Supercopa. Ortiz declara en modo Gareca y Vidal alcanza sus minutos de renovación.
En un partidazo de Lucas Assadi, la U se quedó con el Superclásico y la Supercopa | Photosport
- 21: Polémica por descanso prolongado otorgado al plantel por parte de Fernando Ortiz
- 25: Bloque Vial exige la renuncia de Aníbal Mosa
- 26: Colo Colo golea a Deportes Iquique. De Paul se lesiona y juega Eduardo Villanueva
Gracias a una gran actuación de Fernando De Paul y a un penal desperdiciado por Edson Puch, Colo Colo le saca una amplia ventaja a Deportes Iquique. Arturo Vidal marca el último gol | Photosport
- 27: Aníbal Mosa acusa un problema personal con él en Blanco y Negro
Octubre
- 01: Amistoso a puertas cerradas ante Unión Española termina en derrota
- 03: Colo Colo debuta con triunfo en la Libertadores Femenina
- 06: Gran triunfo de Colo Colo ante Sao Paulo en la Libertadores Femenina
- 08: Amistoso ante Deportes Puerto Montt y otra derrota para Colo Colo
- 09: Gran triunfo de Colo Colo Femenino ante San Lorenzo: avanzan a cuartos de final de forma invicta
- 11: Manley Clerveaux recibe insultos racistas en la Sub-20
- 12: Colo Colo Femenino derrota a Libertad y avanza a semifinales de la Libertadores
- 13: Vidal es presentado como capitán del equipo de Chile para la Kings League. Aníbal Mosa le para los carros
- 15: Colo Colo cae por penales ante Deportivo Cali en la Copa Libertadores Femenina
- 17: Millonaria multa a Colo Colo por incidentes en el Clásico ante Universidad Católica
- 18: Colo Colo pierde ante Ferroviaria en la definición por el tercer lugar de la Copa Libertadores Femenina
- 19: Colo Colo pierde ante Coquimbo Unido. Zavala se agarra con Wiemberg.
Coquimbo Unido se empieza a probar la corona tras vencer a Colo Colo | Photosport
- 24: Fernando Ortiz viaja de emergencia a Argentina por asuntos personales
- 27: Colo Colo empata con Deportes Limache y no pudo ganarle en todo el 2025. En la galería, hay violentos cuchillazos entre hinchas. Por la cancha, Vegas es nuevamente expulsado. En camarines, Aníbal Mosa le responde a Clark.
Deportes Limache se diplomó como la Bestia Negra de Colo Colo, que no pudio ganarle en todo 2025, pese a enfrentarlos en cuatro ocasiones | Photosport
- 27: Mauricio Isla sufre violento asalto en el Barrio Italia
- 29: Colo Colo sigue atento la denuncia contra Cobresal que lo puede dejar en Sudamericana
- 30: Tras reunión de Blanco y Negro, Mosa declara que clasificar a la Sudamericana es requisito para la continuidad de Fernando Ortiz. Además, entrega detalles de la remodelación del Monumental. Por otro lado, Stöhwing amenaza con crisis financiera si Colo Colo no clasifica a Sudamericana
- 31: Vidal se vuelve a lesionar y Salomón Rodríguez no es ni nominado ante Ñublense
Noviembre
- 01: Colo Colo vence a Ñublense. Tras el partido, Mosa dice que el Cacique tendrá fichajes de lujo
Vicente Pizarro fue el protagonista esencial para el triunfo de Colo Colo ante Ñublense. La Copa Sudamericana aún ilusiona | Photosport
- 04: Ortiz se pelea con integrante del staff técnico y lo echa
- 07: Esteban Pavez no asoma como titular, pese a que Colo Colo tiene la mitad del mediocampo lesionado. Además, se echa encima suyo a todos los hinchas al decir que Católica es la institución más grande de Chile.
- 08: Colo Colo le gana a Unión Española. Javier Correa defiende a Esteban Pavez y le tira un palito a la UC, mientras que Mosa no es tan comprensivo con el volante albo.
Un tiro libre de Tomás Alarcón, con clara ayuda del meta de Unión Española, le dio el triunfo a Colo Colo en el Santa Laura | Photosport
- 10: Filtran las razones de por qué cortaron a Manley Clerveaux
- 11: Dua Lipa se viste de colocolina
- 12: En Colo Colo se refieren por primera vez al supuesto interés por Juan Martín Lucero
- 13: Ortiz dice la razón por la que Esteban Pavez está cortado
- 13: Formalizan por homicidio a Carabineros que atropellaron a hinchas de Colo Colo en la entrada del duelo ante Fortaleza
- 15: Amistoso a puertas cerradas y triunfo ante Trasandino. ¿Los goles? De los cortados
- 19: Mosa premiado en la gala del Colo Colo de Todos los Tiempos
- 23: Aseguran que Ortiz le dijo a Pavez que no estaba “ni para la banca”
- 23: Colo Colo golea a Unión La Calera y se mete a puestos de Sudamericana. Salomón Rodríguez rompe la sequía goleadora y Vidal dice que no fue suplente
Las rachas están para cortarse. También las malas. Es lo que hizo Salomón Rodríguez en el duelo ante Unión La Calera | Photosport
- 28: Colo Colo cae estrepitosamente ante Cobresal y se esfuman las chances de Copa Sudamericana
No hay caso. En El Salvador, Colo Colo cayó abruptamente y sólo un milagro lo tenía en Copa Sudamericana. ¿Ocurrió? | Photosport
Diciembre
- 07: Colo Colo pierde ante Audax Italiano y tendrá un 2026 sin copas internacionales
Eduardo Vargas celebra el gol con el que Audax Italiano venció a Colo Colo y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana 2026 | Photosport
- 08: Tatiele Silveira sufre violento robo en Santiago
- 09: Se oficializa los jugadores que dejarán Colo Colo. Entre ellos, Mauricio Isla, Sebastián Vegas, Emiliano Amor y Óscar Opazo.
- 11: Colo Colo confirma a Fernando Ortiz para 2026
- 12: Manley Clerveaux se va a préstamo a Deportes Puerto Montt
- 15: Almirón se olvida de Colo Colo y firma por Rosario Central
- 15: Siete jugadoras renovadas en Colo Colo Femenino
- 19: Directorio de Blanco y Negro aprueba la llegada de Matías Fernández
- 19: Confirman que Brayan Cortés se va al Puebla
- 21: Filtran la camiseta alternativa de Colo Colo para 2026
- 22: Sentencia judicial contra Carabineros que atropellaron a hinchas albos
- 23: Matías Fernández es el primer refuerzo de Colo Colo
- 29: Aseguran crisis financiera en Colo Colo