Vaya añito 2025 para Colo Colo. El Centenario parecía ser una instancia de celebración y regocijo y terminó siendo una verdadera pesadilla para hinchas, jugadores y directivos.

Si bien todo comenzó bien, con ánimos de una confirmación del título obtenido en 2024, conforme avanzó el tiempo, las cosas se fueron poniendo de grises a bien oscuras. Si bien la chispa fue provocada en el duelo ante Fortaleza por la Copa Libertadores (con dos hinchas fallecidos), las escaramuzas internas habían comenzado antes, con los combos de Cortés a Aníbal Mosa, en la directiva de Blanco y Negro.

Por otro lado, la salida de Jorge Almirón vino a calmar un poco las aguas en Macul, pero el rendimiento no mejoró sustancialmente con Fernando Ortiz. Finalmente, Colo Colo no consiguió llegar a copas internacionales y todo terminó en un gran fracaso.

Ahora, te traemos el detalle, mes por mes, de lo acontecido en Colo Colo. Desde un enero que parecía promisorio hasta un diciembre en el que se celebra la más mínima mejora con relación al estado actual del club.

Enero

Fuerte pelea entre Saldivia y Méndez en el duelo entre Colo Colo y Peñarol por la Serie Río de La Plata. El partido terminó en un empate y el Cacique se negó a ir a la tanda de penales para definir un ganador | Photosport

14: Confirman la llegada de Salomón Rodríguez a Colo Colo

15: Colo Colo vence a Huracán en el segundo amistoso por la Serie Río de La Plata

Colo Colo venció a Huracán gracias a un gol solitario de Alexander Oroz | Photosport

Colo Colo cayó vapuleado por Racing. Volverían a encontrarse más tarde, en Copa Libertadores | Photosport

Peleado 2-2 entre Limache y Colo Colo en el Monumental. Los millonarios refuerzos no sirvieron para ganarle a un modesto equipo, recién ascendido | Photosport

Febrero

03: Colo Colo cae sorpresivamente ante Santiago Wanderers por Copa Chile

Un error defensivo de Alan Saldivia permite el único gol de Santiago Wanderers con el que sorprenden a un Colo Colo que no suma sus primeros tres triunfos oficiales en el 2025 | Photosport

Triplete de Javier Correa para el triunfo albo ante San Felipe | Photosport

Vicente Pizarro y Sebastián Vegas propician un buen inicio de Colo Colo en la Liga de Primera 2025 | Photosport

24: O’Higgins sorprende a Colo Colo en el Monumental

Con ley del ex incluida: Colo Colo cae sorpresivamente ante O’Higgins en el Monumental. Bryan Rabello anota la única cifra del encuentro para O’Higgins | Photosport

Marzo

02: Colo Colo pierde en los últimos minutos ante Huachipato por la Liga de Primera

Mario Briceño le anota a los 90+9′ a Colo Colo y sentencia el partido a favor de Huachipato | Photosport

03: Edmundo Valladares gana las elecciones del Club Social y Deportivo

del Club Social y Deportivo 09: Lucas Cepeda se echa el equipo al hombro y con dos goles le da el triunfo a Colo Colo ante Everton

Lucas Cepeda es figura en triunfo albo | Photosport

Alexander Oroz puso el gol de la victoria | Photosport

27: En un apretado partido, Colo Colo empata con Palestino

Colo Colo y Palestino repartieron puntos | Photosport

Abril

01: Salen los precios de la camiseta Centenario de Colo Colo

01: Colo Colo inicia su camino en Copa Libertadores con un empate de visita ante Atlético Bucaramanga

Colo Colo logra empatar un duelo que se le había puesto cuesta arriba en Colombia. Rescatan un punto de visita en su debut en Copa Libertadores 2025 | Photosport

06: Empate sin goles ante Santiago Wanderers por Copa Chile y viral del marcador

10: Dos hinchas menores son atropellados por Carabineros y mueren en la previa del duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores

10: Dos hinchas menores son atropellados por Carabineros y mueren en la previa del duelo ante Fortaleza por Copa Libertadores

10: Escándalo ante Fortaleza. Partido suspendido por invasión de hinchas tras asesinato de dos menores en las afueras del Monumental

Invasión de hinchas a la cancha del Monumental, tras conocerse la muerte de dos hinchas en las afueras del recinto. El partido terminará siendo un giro definitivo en la suerte de Colo Colo en el 2025 | Photosport

Colo Colo mereció más: terminó empatando ante Racing en la última pelota del encuentro jugado en el Estadio Monumental | Photosport

23: Colo Colo recibe una prórroga para su defensa ante la Conmebol

26: Colo Colo vence a Coquimbo en el Estadio Monumental

Bolados le da el triunfo a Colo Colo ante Coquimbo Unido. El equipo del Norte Chico sería campeón a la postre, con este único partido perdido | Photosport

Mayo

02: Limache sorprende a Colo Colo con gol de Popín Castro

Popín Castro sentenció a Colo Colo. Limache fue la bestia negra del cuadro albo | Photosport

Partido para el olvido de Colo Colo en Brasil. El cuadro de Jorge Almirón quedó en la cornisa en Copa Libertadores | Photosport

Popín Castro vuelve a ser el verdugo de Colo Colo. Limache golea y el Cacique entra de lleno en una profunda crisis | Photosport

Chao definitivo a la Copa Liebrtadores por parte de Colo Colo. Además, Arturo Vidal se va expulsado | Photosport

Colo Colo aleja los fantasmas gracias a una débil Unión Española | Photosport

Sin público y sin chances, Colo Colo vence a Bucaramanga, pero queda fuera de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana | Photosport

30: Colo Colo mueve hilos para seguir con vida en Copa Libertadores, pese a eliminación en cancha

Junio

01: Colo Colo vence a Unión La Calera con anotación de Arturo Vidal

Vidal por fin celebra en Colo Colo | Photosport

Oroz vuelve a convertirse en héroe de Colo Colo, ante Deportes Iquique | Photosport

Colo Colo respira gracias a goleada ante Cobresal | Photosport

Julio

Diego Corral le da el triunfo a Universidad Católica en el Clásico ante Colo Colo | Photosport

Tres penales en el Superclásico: dos para la U y uno para Colo Colo. El Cacique cae nuevamente | Photosport

Colo Colo vence a La Serena y vuelve a pegar una bocanada de aire | Photosport

Colo Colo consiguió un empate ante un fuerte O’Higgins | Photosport

Agosto

01: Total acuerdo entre Peñarol y Colo Colo por Brayan Cortés

03: Empate ante Huachipato y Colo Colo pierde pisada por el título

Empate con sabor amargo ante Huachipato en el Estadio Monumental. Colo Colo se despide, prácticamente de bajar una nueva estrella | Photosport

Colo Colo fue más, pero no pudo superar a Everton en Viña del Mar. El portero ruletero fue figura | Photosport

Una verdadera siesta en La Cisterna | Photosport

Vicente Pizarro es el encargado de devolverle la alegría a Colo Colo ante su clásico rival | Photosport

Septiembre

En un partidazo de Lucas Assadi, la U se quedó con el Superclásico y la Supercopa | Photosport

Gracias a una gran actuación de Fernando De Paul y a un penal desperdiciado por Edson Puch, Colo Colo le saca una amplia ventaja a Deportes Iquique. Arturo Vidal marca el último gol | Photosport

27: Aníbal Mosa acusa un problema personal con él en Blanco y Negro

Octubre

Coquimbo Unido se empieza a probar la corona tras vencer a Colo Colo | Photosport

Deportes Limache se diplomó como la Bestia Negra de Colo Colo, que no pudio ganarle en todo 2025, pese a enfrentarlos en cuatro ocasiones | Photosport

Noviembre

Vicente Pizarro fue el protagonista esencial para el triunfo de Colo Colo ante Ñublense. La Copa Sudamericana aún ilusiona | Photosport

Un tiro libre de Tomás Alarcón, con clara ayuda del meta de Unión Española, le dio el triunfo a Colo Colo en el Santa Laura | Photosport

Las rachas están para cortarse. También las malas. Es lo que hizo Salomón Rodríguez en el duelo ante Unión La Calera | Photosport

28: Colo Colo cae estrepitosamente ante Cobresal y se esfuman las chances de Copa Sudamericana

No hay caso. En El Salvador, Colo Colo cayó abruptamente y sólo un milagro lo tenía en Copa Sudamericana. ¿Ocurrió? | Photosport

Diciembre

07: Colo Colo pierde ante Audax Italiano y tendrá un 2026 sin copas internacionales

Eduardo Vargas celebra el gol con el que Audax Italiano venció a Colo Colo y lo dejó fuera de la Copa Sudamericana 2026 | Photosport

