“Estamos buscando…”: Revelan última pillería de Independiente para fichar a Maximiliano Gutiérrez

El mercado de fichajes tiene como protagonista a Maximiliano Gutiérrez. La nueva joya de Huachipato despertó el interés de los grandes del continente y ahora es Independiente el elenco que quiere su carta.

El tema es que el cuadro que dirige Gustavo Quinteros enfrenta una nueva sanción de la FIFA. Esto debido a que por falta de pagos a Fernando Gaibor quedó inhibido de poder realizar contrataciones. Lo que afecta al delantero de 21 años.

Pese a ello, en Independiente no bajan los brazos pese a que la deuda es de 1,5 millones de dólares. “A mí me lo dijeron así textual: ‘Estamos buscando que trampita podemos hacer. Es muy difícil que lo solucionen’”, advirtió César Luis Merlo en Picado TV.

¿Qué pasa con Maximiliano Gutiérrez?

El experto en el mercado de fichajes, César Luis Merlo, reveló que Independiente no baja los brazos y que aún sigue en pie la llegada del nacido en Chiguayante.

“La deuda es de un palo y medio. Ya fue apelado al TAS. El jugador (Maxi Gutiérrez) quiere jugar en Independiente. Tenía la cabeza puesta en viajar hoy a Buenos Aires. Huachipato también tenía pensado su venta”, recalcó en el programa trasandino.

Tras ello, reveló el plazo final y que todavía le da esperanzas al Rojo. “Independiente puede ficharlo sin problemas a Maxi Gutiérrez. La prohibición de fichar llegó el 26 de enero. Lo que dice es que si Independiente no paga el millón de dólares, dentro de 30 días, queda inhibido para fichar. El jugador viaja mañana y va a poder ficharlo”, complementó.

La maniobra en el detalle significa que se adelantan las gestiones para que sea presentado antes de que se inicie la prohibición que indica la FIFA. Lo que finalmente deja a Huachipato sin su principal figura para el duelo ante Palestino por la Liga de Primera este sábado 21 de febrero y para la revancha por Copa Libertadores frente a Carabobo el 24/2.

