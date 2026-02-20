Durante la tarde del jueves, un auténtico balde de agua fría fue el que le cayó al delantero chileno Maximiliano Gutiérrez, tras comunicarse que se echaba por tierra su fichaje en Independiente a raíz de un castigo que le impuso la FIFA.

El organismo con sede en Suiza le implantó una inhibición al cuadro de Avellaneda por mantener una deuda de US$1.5 millones de dólares con el volante ecuatoriano Fernando Gaibor, lo que le prohibía firmar nuevos refuerzos por tiempo indefinido.

Sin embargo, y en un vuelco increíble de los acontecimientos, en menos de 24 horas Independiente consiguió revertir la sanción de FIFA, con lo que finalmente podrán presentar a Maxi Gutiérrez como fichaje para la temporada 2026.

Independiente se salva y firmará a Maxi Gutiérrez

Para explicar esta situación, el periodista Matías Martínez de Radio La Red detalló que los abogados del Rojo de Avellaneda “encontraron un recurso para postergar la inhibición, pues la misma llegó unos días antes de lo que tendría que haber llegado”.

El mismo reportero se comunicó con el entorno de Gaibor sobre la deuda de Independiente, y reconocieron que “nosotros vamos a pedir la inhibición el 26 de febrero, que es cuando se vencen los plazos. Debió ser un error de FIFA. No hay posibilidad de nuevo acuerdo, tienen que pagar todo”.

Por último, Martínez confirmó que Maxi Gutiérrez “viaja este sábado rumbo a Mendoza“, ciudad donde su nuevo equipo enfrentará a Independiente Rivadavia, instancia en la que conocerá a sus nuevos compañeros y se pondrá a las órdenes de Gustavo Quinteros.

Los números del chileno en 2026

En su actual temporada con Huachipato, donde fue el futbolista nacional del momento, Maximiliano Gutiérrez registra entre Liga de Primera, Supercopa y Libertadores un total de 425 minutos en cinco juegos, donde registra tres goles.

