Maxi Gutiérrez marcará una nueva negociación que involucra a Huachipato con Independiente, que finalmente se decidió a concretar el fichaje del seleccionado chileno. La salida de Diego Tarzia rumbo al Vitória de Brasil le abrió una posibilidad al Rojo de Avellaneda, que pondrá varios millones en la mesa.

Y luego de la lesión de Santiago Montiel, el director técnico se convenció de que precisaba una incorporación urgente. Gustavo Quinteros también le dio la venia a la llegada de Gutiérrez, un futbolista surgido de las inferiores del Huachi, donde tuvo un inicio de campaña 2026 en un nivel muy alto.

Según informó el medio partidario Infierno Rojo, el préstamo por un año será sin cargo y tendrá varias condiciones. Como una obligación de compra por la mitad del pase, por ejemplo. El monto cifrado en esa cláusula fue de 2 millones de dólares.

Maxi Gutiérrez suma tres goles en tres partidos de la Liga de Primera 2026. (Marco Vazquez/Photosport).

Aunque no es seguro que el dinero vaya a parar a las arcas del Campeón del Sur, pues en el cambio de controlador, quedó en evidencia que el acuerdo incluía un valor variable por pases de jugadores, según explicó Hernán Rosenblum. Y que evidentemente este traspaso formará parte de esa deuda.

También es un hecho que los depósitos serán varios. “Se empezarán a abonar a partir de enero del próximo año en cuatro cuotas semestrales de 500 mil dólares cada una”, decía el reporte de Infierno Rojo. Al menos por 2026, el Rey de Copas no desembolsará nada por Maxi, hermano de Joaquín Gutiérrez.

Maxi Gutiérrez deja Huachipato y firmará un largo contrato en Independiente

Maxi Gutiérrez dejará un vacío importante en Huachipato, que perdió 1-0 en su visita a Carabobo en la Copa Libertadores, para jugar en Independiente de Argentina. Un club muy grande en el vecino país. También en el continente, donde tiene un historial glorioso.

Maxi Gutiérrez en acción por Huachipato ante Colo Colo en 2025. (Felipe Zanca/Photosport).

El seleccionado chileno firmará un contrato de larga duración en el Rojo: hasta diciembre de 2029, como para refrendar las grandes expectativas que Independiente puso en Gutiérrez. Evidentemente les surge la inspiración con lo ocurrido por Felipe Loyola.

Felipe Loyola jugó 62 partidos en Independiente. Marcó 11 goles y regaló siete asistencias. (Marcelo Endelli/Getty Images).

Pipe arribó a Argentina desde Huachipato y se erigió en un indiscutido jugador de Independiente, donde fue lateral derecho y volante interior, el puesto donde más destacó. Por eso mismo, el Pisa invirtió una fortuna para llevarse a Loyola a jugar la Serie A de Italia.

Independiente de Avellaneda escolta a Vélez Sarsfield en la tabla de posiciones al cabo de cinco fechas de la primera fase en la Liga Profesional.

