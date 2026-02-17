Uno de los equipos que empezó de buena forma en la Liga de Primera es Huachipato, que de 9 puntos posibles consiguió 6 y viene de sumar una goleada de visita ante Everton.

La principal figura en el cuadro acerero es el puntero derecho Maximiliano Gutiérrez, quien viene de marcarle un gol a Universidad de Chile y un doblete a los Ruleteros.

El gran momento del diestro le abre las puertas del fútbol argentino, puesto que Independiente está muy interesado en sus servicios y en el corto plazo puede existir un acuerdo para su fichaje.

ver también La desesperación convence a Quinteros: Independiente se mueve por el fichaje de Maxi Gutiérrez

César Merlo adelanta la partida de Maxi Gutiérrez a Independiente

La partida de Maxi Gutiérrez al Rojo ya se está conversando, y según el periodista especializado en fichajes César Luis Merlo, en las próximas horas puede cerrarse el acuerdo.

“Independiente tiene negociaciones avanzadas para fichar a Maximiliano Gutiérrez, extremo de 21 años de Huachipato”, dijo el reportero.

Maxi Gutiérrez es una de las figuras del fútbol chileno. Foto: Andres Pina/Photosport

Publicidad

Publicidad

“El Rojo trata de arribar a un entendimiento por la compra de un porcentaje de la ficha”, agregó sobre el método de negociación.

Maximiliano Gutiérrez ya debutó en la selección chilena y únicamente ha vestido la camiseta de Huachipato, club donde ganó la Copa Chile de 2025 y se prepara para debutar en la Copa Libertadores ante Carabobo.