Fue campeón en la U y Universidad Católica, y ahora sorprende en la Primera B: “Dejó huella imborrable”

El mercado de fichajes sigue activo en la Primera B. Lo que aprovechó Curicó Unido que tras la goleada que sufrió por 5-1 ante Cobreloa apuró las gestiones para traer un refuerzo de categoría.

Es así como se llegó hasta el nombre de Juan Pablo Gómez que quedó libre tras su última experiencia en la máxima categoría del fútbol chileno.

El lateral derecho de 34 años fue campeón de la Liga de Primera y la Copa Chile con Universidad Católica en 2010 y 2011. En 2022 en Curicó Unido fue elegido en el equipo ideal de TNT Sports. Tras ello, vino el gran salto a la U y en 2024 volvió a levantar la Copa Chile bajo la dirección de Gustavo Álvarez.

Su última experiencia en primera división fue en Deportes Iquique aunque su período no terminó de la mejor forma. Esto debido a que los dragones celestes perdieron la categoría.

Pero como reza el dicho, el fútbol siempre da revanchas, y ahora Juan Pablo Gómez buscará el ascenso en la Primera con Curicó Unido.

El nuevo desafío de Juan Pablo Gómez

El jugador Juan Pablo Gómez, tazado en 150 mil euros según Transfermarkt, ahora será nuevo refuerzo de Curicó Unido en la Primera. Club que ya defendió en la campaña histórica del 2022.

“El Curi vuelve a abrazar a uno de los suyos. Juan Pablo Gómez, lateral de 34 años, campeón del fútbol chileno con Universidad Católica y Universidad de Chile, regresa al lugar donde dejó una huella imborrable”, recalcaron en el cuadro de la séptima región.

“Llega con experiencia, liderazgo y ese atrevimiento ofensivo que tanto disfrutamos. Estamos seguros de que esta temporada será grande, intensa y llena de orgullo curicano. ¡Bienvenido a casa, Juan Pablo!”, agregaron.

Por lo que su llegada se hace urgente para el elenco de Damián Muñoz que son penúltimos solo con un punto. Curicó viene de perder por 5-1 ante Cobreloa, por lo que buscará su primer triunfo del año justamente ante Rangers el domingo 15 de marzo.

