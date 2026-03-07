Tras arribar el año pasado a Deportes Temuco, complejo ha sido el paso del delantero Felipe Reynero en La Araucanía. El jugador no agarró continuidad y fue derechamente cortado por el DT Arturo Sanhueza.

Es más, este año se habló de una posible salida, la cual tomó fuerza el día de ayer con la información del medio Sabes Deportes, que lo puso en la órbita de Puerto Montt. Sin embargo, el jugador acostumbrado a anotarle a Colo Colo seguiría en el Pije.

En medio de los rumores de su posible salida del club, el propio entrenador albiverde salió al paso y reconoció que su decisión de no alinearlo era algo futbolísitico. Pese a eso, con el paso de los días se le abrió una oportunidad.

La verdad del caso Felipe Reynero en Temuco

Tras la información que lo acercaba como refuerzo de Deportes Puerto Montt, finalmente Felipe Reynero seguirá siendo por ahora jugado de Deportes Temuco. Así lo aclararon desde el medio Primera B Chile.

Según la citada fuente, desde los delfines no se comunicaron ni con el jugador ni su agente. Es más, el propio Arturo Sanhueza dijo recientemente que podría tener la chance de jugar.

“A mi me encantaría que el día de mañana, él pudiera hacer el gol del título o de una clasificación pero que yo tenía que ser sincero con él y que iba a partir desde más atrás”, dijo en un inicio. Sin embargo, después le abrió la puerta a sumar minutos.

“Con el transcurso de los días se ha ido ganando un espacio… Así como le dijimos que si él no buscaba un lugar y llegaba el momento donde lo necesitáramos, lo íbamos a ocupar pero partía desde más atrás”, cerró el DT.