Félix Triñanes tuvo una campaña en Cobresal donde anotó dos goles en la primera división del fútbol chileno y esperaba refrendar eso en Deportes Temuco bajo la tutela de Arturo Sanhueza. Pero eso no podrá ser, pues el extremo argentino tiene muy avanzada su llegada a Paraguay.

Un poco tarde, pero de todas maneras Triñanes encontró club en el mercado de fichajes. La gestión de su agente, Fabio Jurdakis, lo hizo acordar su llegada al 2 de Mayo, cuadro que tuvo una participación sorpresiva en la Copa Libertadores: eliminó a Alianza Lima de Perú, pero cayó en penales ante Sporting Cristal del mismo país.

Fue así que aseguró su cupo a la fase grupal de la Copa Sudamericana y ahora espera por Triñanes, quien durante el inicio de esta semana volará rumbo a Asunción. “Hablé con Arturo y estoy agradecido con él porque fue sincero”, le contó a RedGol el ex jugador de Banfield.

Félix Triñanes ante Daniel Gutiérrez de Colo Colo. (Pepe Alvujar/Photosport).

“Me dijo que me costaría mucho jugar y que la iba a pelear muy de abajo. En base a eso, mi representante charló con la dirigencia, surgió e hizo posible esta hermosa oportunidad de ir a la primera división de Paraguay”, contó el bonaerense que el 3 de mayo cumplirá 22 años.

Eso sí, Triñanes se va con mucha gratitud con la hinchada albiverde, aunque no pudo mostrarles mucho de su talento. “Agradecido con el club, quiero mucho a su gente. Si dios quiere tendré una revancha y otra oportunidad, pero Arturo me dijo que iba a tener muy difícil jugar”, insistió el trasandino, quien llegó al estadio Germán Becker acompañado de su compatriota arquero Gabriel Degenhardt.

Publicidad

Publicidad

ver también Marcelo Salas asegura refuerzos para Temuco en la Primera B: un ex River y otro de Argentina

Félix Triñanes, el ex Cobresal que se va de Temuco a Paraguay por no ser tenido en cuenta por Sanhueza

Por cierto, esta oportunidad tiene al ex Cobresal y Deportes Temuco muy entusiasmado porque podrá encontrar la continuidad que Arturo Sanhueza no podía garantizarle como albiverde. A pesar de su experiencia en la élite del fútbol chileno con los albinaranjas.

Para Triñanes, esto es un salto que no podía dejar pasar. “Es un paso importantísimo en mi carrera, voy a jugar a primera división nuevamente, un fútbol intenso, difícil. Es un club hermoso para ir”, sentenció el futbolista surgido en el Taladro.

Publicidad

Publicidad

Por lo pronto, 2 de Mayo debe afinar detalles para visitar a Rubio Ñu el 8 de marzo por la 8° jornada de la primera división guaraní, la competencia que pronto tendrá a Triñanes como refuerzo.

ver también Fue capitán en la U, está sin club y ahora Marcelo Salas lo quiere para Deportes Temuco

Así va la tabla de posiciones en el Apertura de Paraguay

2 de Mayo está en la parte baja de la tabla, aunque tiene un juego menos que la gran mayoría de los participantes del torneo.

Publicidad