Universidad de Chile se está volviendo a acostumbrar a ganar en el estadio Monumental, porque este domingo una vez más derrotó a Colo Colo en su recinto por la Liga de Primera.

Tal como en 2024, la U se impuso ante su más enconado rival en Macul, una vez más por 1-0 y ahora con el gol solitario de Matías Zaldivia, tras un buen pivoteo de Juan Martín Lucero, dos ex albos.

El equipo de Fernando Ortiz se complica, debido a que siguió con el mal juego pero ahora no se salvó con una victoria en los minutos finales y perdió ante su archirrival en casa.

Vidal le baja el perfil a la victoria de la U ante Colo Colo

Uno de los grandes protagonistas del Superclásico fue Arturo Vidal, quien tras el partido lamentó la derrota y minimizó el triunfo de la U, porque señaló que los azules con muy poco se llevaron la victoria.

“Si me das un día más para ver el partido te podría decir más, pero dentro de la cancha no vi mucho. Hicieron su partido y con una pelota parada nos hicieron el gol. Más allá no te puedo decir”, dijo el King en zona mixta.

Arturo Vidal salió con problemas físicos. Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport

“Se llevan los tres puntos, que era lo que no queríamos, y nada, a sacar fuerza porque estamos empezando”, agregó.

El próximo partido de Colo Colo será complicado, puesto que debe visitar a Audax Italiano y la cancha artificial de La Florida.

