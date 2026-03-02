Es tendencia:
Colo Colo

El periodista que se hartó de Fernando Ortiz: “Nunca debió llegar a Colo Colo”

Colo Colo perdió el Superclásico contra U. de Chile y todas las críticas recaen sobre Fernando Ortiz.

Por Javiera García L.

Fernando Ortiz nuevamente pierde piso en Colo Colo
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTFernando Ortiz nuevamente pierde piso en Colo Colo

Colo Colo no estuvo a la altura y perdió el Superclásico contra U. de Chile en el Monumental. Los albos llegaron como favoritos y metieron presión con 42 mil personas, pero no fue suficiente para hacer un buen partido.

Tras el duelo, Fernando Ortiz explotó y aseguró que Cristián Garay perjudicó al Cacique. “El protagonismo no fue ni para el rival, ni para nosotros; se lo lleva otra persona y todos sabemos de lo que estoy hablando“, lanzó.

Más tarde, el DT también se refirió a la dupla en el ataque, donde agradeció a Maximiliano Romero y declaró que “está en una posición no adecuada y hace un sacrificio“, pese a que los albos no pudieron encontrar el gol.

Estas declaraciones del entrenador indignaron al periodista Coke Hevia, quien se descargó en Balong Dividido. “El club más grande de Chile tiene que decirle gracias a Romero”, dijo de manera irónica.

Fernando Ortiz no pudo ganar el Superclásico con Colo Colo | Photosport

“Fernando Ortiz nunca debió llegar a Colo Colo”

Coke Hevia fue aún más crítico después. “Es poco serio. Fernando Ortiz nunca debió haber llegado a Colo Colo, no tiene el palmarés para dirigirlo“, apuntó en su evaluación del Superclásico.

Fuertemente cuestionado, y habiendo perdido nuevamente piso en el club, Ortiz ahora pasa la página y se enfoca en el siguiente partido del Cacique, que enfrenta a Audax Italiano este sábado 7 de marzo en La Florida.

