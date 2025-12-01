Bono de bienvenida Betista: 100% de tu depósito hasta $250 USD

El bono de bienvenida Betista es uno de los más generosos en el mercado chileno ya que te entrega el 100% de tu primer depósito y hasta $250 USD.

El bono de bienvenida Betista es uno de los más generosos en el mercado chileno. Aprende a reclamarlo y a usarlo en tus apuestas deportivas o de casino y conoce esta casa de apuestas, sus métodos de pago y otros servicios disponibles a continuación.

Requisitos para obtener el bono

Para reclamar el bono de bienvenida Betista de hasta $250 USD deberás cumplir con algunos requisitos necesarios. También puedes aplicar el código promocional de Betista.

Te explicamos en seguida:

Oferta exclusiva para nuevos usuarios registrados El usuario debe ser mayor de edad Residente de Chile Elige el bono en el momento de tu completar tu registro o primer depósito Si ya tienes cuenta no podrás reclamar el bono de deportes si ya recibiste el de casino y viceversa Verifica tu cuenta antes de realizar cualquier retiro de las ganancias del bono de bienvenida Betista

Condiciones del bono de bienvenida Betista para deportes

Se puede decir que el requisito de apuesta del bono de bienvenida Betista es exigente con un rollover de 6x en el caso de que elijas la promoción para deportes. Conoce los principales Términos y Condiciones en seguida:

Reclama el bono del 100% con tu primer depósito Debes elegir la oferta de deportes Oferta disponible para apostar en deportes pre partido y en vivo La cantidad máxima del bono de bienvenida Betista es de $250 Depósito mínimo de $10 USD Los depósitos realizados a través de Neteller, Volt o Skrill no son aplicables a esta promoción Rollover de 6x el valor del depósito + bono Califican las apuestas simples o combinadas con una selección de cuota mínima de 1.59 o superior No son válidas para liberar el bono apuestas con margen del 0 %, hándicaps asiáticos, apuestas contradictorias y apuestas efectuadas en la sección de casino o en deportes virtuales Vigencia de 30 desde la activación del bono

Betista te ofrece un bono adicional en tu segundo y tercer depósitos para deportes de hasta $750 USD: 75% hasta $500 en la segunda recarga y el 75% hasta $250 en la tercera.

¿Cómo obtengo el bono de Betista para casino?

El bono de bienvenida Betista para casino es igualmente generoso para sus usuarios registrados en Chile.

El bono de bienvenida Betista para casino comprende el 100% de tu primer depósito hasta $1,000 USD + 100 giros gratis. Revisa los Términos y Condiciones de esta oferta y analiza si se ajusta a tus necesidades:

Ingresa al portal oficial de Betista aquí Crear una cuenta nueva de usuario Ser mayor de 18 años Selecciona el bono de bienvenida Betista para casino por primer depósito Depósito mínimo de $10 USD Los 100 giros gratis se deben usar en Bonanza Billion Rollover de 35x No puedes reclamar el bono si tu depósito lo realizas con Neteller, Volt o Skrill Las apuestas para liberar el bono deben ser de máximo $5 USD No todos los juegos aportan la misma cantidad al requisito de apuesta Vigencia de 14 días

El bono de bienvenida Betista para casino comprende una bonificación adicional en el segundo y tercer depósitos de hasta $2,700 USD, por el 120 y el 150% de tu depósito, respectivamente.

No puedo canjear el bono, ¿qué hago?

Existe una serie de problemas que se pueden presentar a la hora de reclamar tu bono de bienvenida Betista. Pero no te preocupes, acá te traemos la solución:

Problema con el bono de bienvenida Betista Solución para recibir el bono No sé cuánto debo depositar para recibir el bono Recuerda que el depósito mínimo para reclamar el 100% de tu primera recarga es de $10 USD. Deposité usando Skrill o Neteller No podrás reclamar el bono de bienvenida Quiero retirar las ganancias pero no sé cuándo puedo hacerlo Debes cumplir con los requisito de apuesta o rollover antes de retirar, de lo contrario perderás el bono y las ganancias Ya puedo retirar pero puedo hacer la solicitud Deberás verificar tu cuenta mediante el proceso KYC Quiero usar los dos bonos, el de deportes y casino Solo puedes elegir una de las dos opciones para reclamar el Betista bono de bienvenida Mi problema no aparece en esta tabla Comunica al servicio al cliente de Betista mediante el chat en vivo o al email support@betista495.com

Preguntas frecuentes

¿Es obligatorio tener un código promocional para activar el bono Betista?

No es obligatorio. Puedes reclamar el bono de bienvenida Betista simplemente registrándote en la casa de apuestas haciendo clic desde aquí o en uno de los enlaces compartidos en este artículo.

¿Cuánto regala Betista por registrarte?

Cuando te registras, vas a poder usar toda la plataforma de Betista, pero esto requiere de que realices un primer depósito, que, para reclamar el bono de bienvenida, debe ser de mínimo $10 USD.

¿Cómo convertir el bono Betista en dinero real?

Reclama el bono y empieza a apostar en deportes o casino hasta cumplir con el requisito de apuesta. Esas ganancias las podrás retirar en dinero real.

¿Qué es rollover en Betista?

Para deportes es de seis veces, mientras que el de casino es de 35 veces. Los giros gratis que recibes por el bono de casino tienen un rollover de 40x.