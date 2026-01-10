Colo Colo tiene que renovar su plantel de cara a la temporada 2026, sin embargo, en Blanco y Negro no sobra el dinero y han tenido que recurrir al ingenio para fichar jugadores.

La prioridad para el Cacique es reforzar la defensa, es por ello que ya oficializaron los arribos del lateral Matías Fernández y el central uruguayo Joaquín Sosa, quienes arribaron a costo cero al Monumental.

A Colo Colo le estaba faltando otro marcador central, porque se confirmó la venta de Alan Saldivia a Vasco de Gama y ByN cerró al reemplazante del uruguayo.

Javier Méndez es el tercer fichaje de Colo Colo

El tercer fichaje de Colo Colo es el defensor central uruguayo Javier Méndez, quien llega a Macul proveniente desde Peñarol, club donde era líder y titular indiscutido.

El periodista de ESPN Christopher Brandt confirmó que existe un total acuerdo para que el zaguero de 31 años arribe a Chile.

Javier Méndez llega a Colo Colo. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)

“Peñarol aceptó la oferta de Colo Colo por Javier Méndez. El defensa uruguayo acordó un contrato de 1 año con posibilidad de extender por uno más. El lunes debe ser aprobado por el directorio de ByN para hacerlo oficial”, explicó el reportero.

Javier Méndez vestirá su séptima camiseta tras sus pasos por Racing de Montevideo, Unión de Santa Fe, Danubio, Deportivo Independiente Medellín, América Mineiro y Peñarol.