Un verdadero bombazo se dio a conocer la noche de este viernes en el ámbito político-deportivo nacional. A días de que José Antonio Kast dé a conocer el listado oficial de ministros que asumirán junto a él el próximo 11 de marzo, comenzó a trascender el nombre que aparece como favorito para suceder a Jaime Pizarro en la cartera del Deporte.

La información fue revelada por Meganoticias en su edición central, donde durante su segmento deportivo se señaló que el presidente electo, José Antonio Kast, optó por elegir a Natalia Ducó, lanzadora de bala y medallista panamericana, como la próxima ministra del Deporte.

De confirmarse, la atleta olímpica le habría ganado la carrera a otros nombres ilustres del deporte nacional que sonaron como opciones en su minuto, como la corredora Érika Olivera o el ex portero de la selección chilena, Claudio Bravo.

Natalia Ducó sería la elegida por José Antonio Kast para liderar la cartera de Deportes desde el próximo mes de marzo. (Foto: Mark Dadswell/Getty Images)

La nominación de Ducó genera las primeras dudas

Ducó asumiría el desafío de liderar una cartera clave para el desarrollo del deporte nacional, en un escenario marcado por la preparación de los Juegos Panamericanos Juveniles y diversas reformas al sistema deportivo chileno.

No obstante, su llegada a la cartera del Deporte ya generaría los primeros resquemores, según señala el citado medio; esto porque la deportista nacional y participante de cuatro Juegos Olímpicos “no genera el consenso absoluto del mundo del deporte ni de las autoridades” indican desde Meganoticias.

Entre las razones se encuentra la recordada suspensión sufrida por la deportista en 2018, cuando fue suspendida 3 años por doping y quedó fuera de Tokio 2020.