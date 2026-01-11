El inicio del 2026 tiene más que ilusionados a los fanáticos de Ben Brereton. Después de años muy complicados, el delantero parece haber encontrado la fórmula para relanzar su carrera y lo está aprovechando al máximo luego de marcar un nuevo golazo.

Luego de haber sido figura y anotar en el duelo ante Wrexham por la Championship domingo pasado, esta mañana el chileno se repitió el plato. Pero no fue de cualquier manera, sino que ante uno de los equipos de la Premier League.

En la Tercera Ronda de la FA Cup, el artillero de la selección chilena nuevamente se hizo presente en el marcador con un bombazo. Uno que le permite seguir sumando confianza y así volver a ser el hombre que maravilló a todo el país.

Ben Brereton marca por segundo partido consecutivo en el Derby County

Al término del primer tiempo, Ben Brereton se está robando la película en Inglaterra. El delantero le está dando el triunfo por la cuenta mínima al Derby County frente al Leeds United y, por hora, los está clasificando a la próxima ronda de la FA Cup.

Ben Brereton volvió a marca y le da el triunfo al Derby County ante el Leeds United. Foto: Getty Images.

Tras su gran actuación contra el Wrexham días atrás, el chileno recibió el respaldo de su técnico y saltó a la cancha como titular. Ahí fue uno de los jugadores más importantes y aprovecharía al máximo la oportunidad que tuvo para poder abrir la cuenta.

Luego que el arquero Jacob Widell le atajara un penal a Joël Piroe en los 33′ para mantener las cosas igualadas para el Derby County, Ben Brereton arremetió para anotar el 1 a 0. Esto luego de una jugada personal de Corey Blackett-Taylor en los 35′, el que fue derribado en el área.

Cuando todos reclamaban penal y el árbitro no les daba en el gusto, el chileno se avivó y siguió la jugada. Ahí sacó un remate cruzado e imposible de atajar, decretando el triunfo parcial y desatando la locura de los hinchas en las tribunas.

Este marca un inicio de año importante para el artillero, quien ya lleva dos goles en tres partidos disputados en 2026. Sin duda números que ilusionan y que incluso podrían estirarse en el segundo tiempo.

Ben Brereton está volviendo a ser el de antes y el Chile todos se ilusionan. El Derby County, por ahora, está poniendo un pie en la próxima ronda de la FA Cup gracias a Big Ben y sus goles.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

Previo al duelo con Leeds United, Ben Brereton ha disputado un ttoal de 23 partidos oficiales en la temporada 2025/26. En ellos ha aportado con 2 goles y no tiene asistencias en los 1.609 minutos que acumula, a la espera de lo que pase en esta jornada.

