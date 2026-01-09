Colo Colo se está moviendo en el mercado de fichajes del fútbol chileno para el 2026. El Cacique ha sufrido una serie de salidas para la próxima temporada, por lo que busca alternativas para no dejar muy herido al plantel.

Uno de los puestos que genera preocupación en el cuerpo técnico de Fernando Ortiz es el arco. La salida de Brayan Cortés dejó al Tano buscando un reemplazante, donde Esteban Andrada era el que quería a toda costa. Aunque en las últimas horas apareció una nueva opción: Sergio Romero.

Luego del portazo que recibió el Cacique por el guardameta del Real Zaragoza, en el Estadio Monumental han estado analizando otras alternativas. Fue ahí que una carpeta fue acercada a las oficinas de la Ruca, con un jugador al que miraron tiempo atrás y que hoy está libre luego de su paso por Argentinos Juniors.

Sergio Chiquito Romero fue ofrecido a Colo Colo

Después de haber sonado en mercados anteriores, Sergio Romero reaparece en los planes de Colo Colo. Chiquito está buscando club luego de su salida de Argentinos Juniors, donde llegó Brayan Cortés, mirando al Cacique como un posible destino.

Fue el periodista Edson Figueroa quien en su canal de YouTube reveló que el técnico albo no está conforme con los porteros que tiene y sigue presionando por otro nombre. “Ortiz insiste en el arquero“, comenzó señalando antes de destapar la bomba.

“Ofrecieron a un arquero, es de los papeles que llegó a las mesas. Un arquero de trayectoria internacional, que ha jugado poco y que fue ofrecido: Chiquito Romero“, lanzó.

A sus 38 años, el ex seleccionado argentino no lo ha pasado bien en las últimas temporadas. Una salida llena de polémica de Boca Juniors a mitad de campaña lo llevó a Argentinos Juniors, donde tampoco pudo afirmarse y terminó dejando la institución sin pena ni gloria.

Con el portazo por Esteban Andrada y sin avanzar con Jaime Vargas, en el Estadio Monumental siguen analizando opciones. Quedará esperar para ver si es que esta chance es tomada en cuenta o si la carpeta se deja a un costado junto a los otros que han ofrecido.

Sergio Romero aparece entre los jugadores que podría llegar a Colo Colo en 2026. El arco del Cacique tiene a Fernando De Paul y Eduardo Villanueva por ahora, algo que a Fernando Ortiz no lo termina de convencer.

¿Cuáles fueron los números de Sergio Romero en 2025?

El nombre de Sergio Romero fue acercado a Colo Colo luego de haber disputado 4 partidos oficiales en la temporada 2025 con Argentinos Juniors. En ellos no tuvo arcos en cero y recibió 6 goles en los 360 minutos que estuvo dentro de la cancha.