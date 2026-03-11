Es tendencia:
Copa Libertadores

Ojo celestes ¿Qué pasa si O’Higgins gana, empata o pierde hoy vs. Tolima por Copa Libertadores?

Conoce los distintos escenarios que se le pueden dar a O'Higgins este miércoles en su duelo por la fase 3 de la Copa Libertadores.

Por Franco Abatte

O'Higgins visita al Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins visita al Tolima por la Fase 3 de la Copa Libertadores.

Este miércoles vuelve la acción de los chilenos en la Copa Libertadores. O’Higgins de Rancagua visita a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia, por la revancha de la Fase 3 del certamen Conmebol.

El partidazo tiene a los celestes con la primera opción de clasificar a la fase de grupos del máximo torneo de clubes de Sudamérica, luego del 1-0 conseguido en la ida gracias a la anotación de Francisco González cuando el reloj marcaba los 45+8’.

¿Va por TV? Confirman el canal que transmite O’Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores

En ese contexto, en RedGol te invitamos a conocer los distintos escenarios que podría enfrentar el cuadro rancagüino durante esta importante ronda clasificatoria.

Qué pasa si O’Higgins gana vs. Tolima

El resultado ideal para los rancagüinos. Con el 1-0 conseguido en El Teniente de Rancagua, una victoria en Colombia clasifica directamente a los celestes a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Qué pasa si O’Higgins empata vs. Tolima

Gracias al 1-0 conseguido en Chile, una igualdad ante Tolima en el partido de vuelta también permitirá a los rancagüinos clasificar a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores.

Qué pasa si O’Higgins pierde vs. Tolima

El escenario más complejo para los rancagüinos, aunque aún podrían mantenerse con vida en la llave.

Si O’Higgins pierde entrará en juego la diferencia de goles en la serie. Esto significa que, por ejemplo, una derrota por un gol de diferencia permitirá definir al ganador mediante lanzamientos penales, gracias al 1-0 conseguido en la ida.

Una caída por dos o más goles, en tanto, decretará la eliminación de los celestes del torneo Conmebol.

O’Higgins puede clasificar a Copa Libertadores ganando, empatando e incluso perdiendo frente a Tolima. (Foto: Jorge Loyola/Photosport)

¿A qué hora juega O’Higgins vs. Tolima por Copa Libertadores?

O’Higgins y Deportes Tolima juegan por la revancha de Libertadores este miércoles 11 de marzo desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué, Colombia.

En resumen

  • O’Higgins visita a Deportes Tolima en la revancha de la Fase 3 de la Copa Libertadores.
  • Celestes con ventaja tras el 1-0 de la ida gracias a Francisco González.
  • Escenarios: victoria o empate los clasifica; derrota por un gol va a penales; caída por dos o más goles significa eliminación.
