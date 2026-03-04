O’Higgins tiene un nuevo desafío en la Copa Libertadores. Esta vez, enfrentan a Deportes Tolima por la fase 3, con la misión de meterse en la ronda de zonas. Sigue el MINUTO a MINUTO en RedGol.

El Capo de Provincia llega con la confianza por las nubes. Si bien cayeron en su último duelo ante Palestino, por ahora están enfocados en el plano internacional. Ahí, vienen de eliminar a Bahía contra todo pronóstico. Omar Carabalí fue el héroe en los penales en Brasil.

Para llegar a la fase de grupos, ahora deben superar a Deportes Tolima. El equipo colombiano promete ser un duro oponente, por lo que deben sacar ventaja en Rancagua para viajar más tranquilos a la vuelta que se disputará el miércoles 11 de marzo en Ibagué.

Sigue el MINUTO a MINUTO de O’Higgins vs Tolima