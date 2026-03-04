Es tendencia:
Copa Libertadores

O’Higgins vs Tolima MINUTO a MINUTO: transmisión, formaciones y todo sobre la Libertadores

El Capo de Provincia será local en el duelo de ida de la fase 3 de la Copa Libertadores.

Por César Vásquez

O'Higgins recibe en Rancagua a Deportes Tolima.
© JORGE LOYOLA/PHOTOSPORTO'Higgins recibe en Rancagua a Deportes Tolima.

O’Higgins tiene un nuevo desafío en la Copa Libertadores. Esta vez, enfrentan a Deportes Tolima por la fase 3, con la misión de meterse en la ronda de zonas. Sigue el MINUTO a MINUTO en RedGol.

El Capo de Provincia llega con la confianza por las nubes. Si bien cayeron en su último duelo ante Palestino, por ahora están enfocados en el plano internacional. Ahí, vienen de eliminar a Bahía contra todo pronóstico. Omar Carabalí fue el héroe en los penales en Brasil.

Para llegar a la fase de grupos, ahora deben superar a Deportes Tolima. El equipo colombiano promete ser un duro oponente, por lo que deben sacar ventaja en Rancagua para viajar más tranquilos a la vuelta que se disputará el miércoles 11 de marzo en Ibagué.

Sigue el MINUTO a MINUTO de O’Higgins vs Tolima

El único antecedente ante colombianos

O'Higgins solo ha enfrentado a un club colombiano en su historia. Fue ante Deportivo Cali en la Copa Libertadores 2014, donde empataron 1-1 como visita y ganaron 1-o como local. Ante Tolima será la segunda vez ante un equipo cafetero. 

Formación de Tolima

La oncena elegida por el técnico Lucas González es la siguiente:

Tweet placeholder

Formación de O'Higgins

Lucas Bovaglio vuelve al equipo que tan buenos resultados le dio ante Bahía. Esta es su formación:

Tweet placeholder

¿A qué hora es el partido?

O'Higgins y Deportes Tolima se medirán este miércoles 4 de marzo a las 21:30 horas, en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Así llega Tolima

El club colombiano eliminó en penales a Deportivo Táchira de Venezuela en la fase anterior de la Copa Libertadores. El último fin de semana, derrotó por la liga de su país a Atlético Nacional.

¿Dónde ver el partido de O'Higgins vs Tolima?

El partido del Capo de Provincia podrá ser visto en TV por Chilevisión e ESPN Premium, mientras que por streaming estará disponible en Pluto TV, Disney+ y el YouTube de CHV.

La importancia de la localía

Para avanzar ante Bahía, fue clave el triunfo de O'Higgins en Rancagua. Por esta razón, los dirigidos por Lucas Bovaglio saben que deben ser fuertes en El Teniente ante Tolima para ir con ventaja a Colombia.

O'Higgins va por la victoria

Hola amigos, bienvenidos al MINUTO a MINUTO de O'Higgins vs Tolima. El Capo de Provincia quiere seguir dando que hablar en la Copa Libertadores de América.

