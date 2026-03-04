Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Copa Libertadores

O’Higgins vs. Deportes Tolima: A qué hora juegan y dónde ver EN VIVO el partido por Copa Libertadores

El Capo de Provincia va por el triunfo para clasificar a fase de grupos de Copa Libertadores.

Por Franccesca Arnechino

Sigue a Redgol en Google!
O'Higgins se enfrenta a Tolima por la Fase 3 de Copa Libertadores.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTO'Higgins se enfrenta a Tolima por la Fase 3 de Copa Libertadores.

O’Higgins se vuelve a enfocar en la Copa Libertadores con la misión clara: eliminar a Deportes Tolima y meterse en la ansiada fase de grupos, por la fase 3, abriendo la llave en Rancagua y la cerrarán en Colombia.

El Capo de Provincia llega con el ánimo en alto tras sacar a Bahia en una dramática definición a penales, mientras que el cuadro vinotinto hizo lo propio ante Deportivo Táchira también desde los doce pasos. Todo apunta a una eliminatoria cerrada y sin margen de error.

O’Higgins vs. Tolima: Horario y dónde ver EN VIVO

O’Higgins y Deportes Tolima juegan este miércoles 4 de marzo, desde las 21:30 hrs. en el Estadio El Teniente, por la tercera fase de Copa Libertadores.

El partido entre Celestes y el Vinotinto y Oro, será transmitido por televisión, en la señal de ESPN Premium y de manera online por streaming, a través de Disney+, para usuarios previamente suscritos al plan Premium.

Pero atento, porque podrás ver GRATIS elpartido por Chilevisión en TV y de manera online, también a través de Youtube y Pluto TV.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

ESPN Premium

  • VTR: 166 (SD) – 860 (HD)
  • DTV: 620 (SD) – 1620 (HD)
  • ENTEL: 241 (HD)*
  • CLARO: 178 (SD) – 478 (HD)
  • GTD/TELSUR: 70 (SD)
  • MOVISTAR: 485 (SD) – 889 (HD)
  • TU VES: 522 (HD)
  • ZAPPING: 100 (HD)*
Publicidad
Pronósticos O’Higgins vs. Deportes Tolima: el Capo se ilusiona con la Copa Libertadores

ver también

Pronósticos O’Higgins vs. Deportes Tolima: el Capo se ilusiona con la Copa Libertadores

Así llega O’Higgins al partido con Tolima

Lee también
O'Higgins vs Tolima va por canal brasileño porque pensó que avanzaba Bahía
Copa Libertadores

O'Higgins vs Tolima va por canal brasileño porque pensó que avanzaba Bahía

¿Cuándo juega O'Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores?
Copa Libertadores

¿Cuándo juega O'Higgins vs. Deportes Tolima en Copa Libertadores?

¡Tomen nota! Cuándo juega O'Higgins vs Tolima en Copa Libertadores
Copa Libertadores

¡Tomen nota! Cuándo juega O'Higgins vs Tolima en Copa Libertadores

¿Por qué la U y Palestino juegan hoy sin público?
U de Chile

¿Por qué la U y Palestino juegan hoy sin público?

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo