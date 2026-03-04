A pesar de que Paulo Díaz llegó a River Plate por petición expresa de Marcelo Gallardo, el defensor chileno no terminó para nada bien el segundo ciclo del Muñeco. De hecho, no fue considerado en la zaga titular con la que se despidió de la Banda Sangre.

Gallardo escogió a Lucas Martínez Quarta y como su acompañante, al zurdo Lautaro Rivero. Por eso mismo, quizá le viene bien el cambio de entrenador al Bombero Díaz. Aunque parece haberse ganado la animadversión de los fanáticos Millonarios.

En ese contexto, quizá la bocanada de aire fresco que significa el arribo de un nuevo entrenador beneficia al seleccionado chileno. Eduardo Coudet pronto se hará cargo de un plantel muy golpeado por los malos resultados que defenestraron a Gallardo.

Eduardo Coudet dejó el Alavés para asumir en River Plate. (Fran Santiago/Getty Images).

Por eso fue que RedGol se contactó con Ítalo Díaz, padre del defensor de la Banda Sangre. “Paulo está bien, pasaba por un tema de que perdió el puesto no más y venía de más atrás”, explicó el otrora seleccionado chileno y zaguero de Provincial Osorno y Cobreloa.

Es decir, netamente una decisión táctica. “Pero Paulo siempre tuvo la disposición a estar. Me siento contento por lo que ha hecho todos estos años”, aseguró Díaz padre sobre la etapa de su hijo en Argentina. Allí jugó en San Lorenzo de Almagro y desde agosto de 2019 milita en River.

Paulo Díaz terminó relegado el ciclo de Marcelo Gallardo. (Marcelo Endelli/Getty Images).

“Acá ya depende del entrenador. Paulo siempre tuvo la disposición para entrenar, aquí no pasa por él el tema. Creo que a lo mejor Gallardo hizo algo y no resultó”, aseguró Ítalo Díaz. Aunque se quedó corto: fueron muchos los intentos del DT que no tuvieron el rédito esperado. Tanto en lo futbolístico como en la elección de jugadores en el mercado de fichajes.

Padre de Paulo Díaz lo anima en River Plate tras la salida de Gallardo

De todas maneras, al papá de Paulo Díaz le genera una motivación la salida de Gallardo en River Plate. “Ahora hay entrenador nuevo, vendrá con su idea, vaya a saber lo que él quiere”, dijo el otrora marcador central de Deportes Santa Cruz sobre el arribo del Chacho Coudet.

“Ojalá esté dentro de sus planes Paulo. Y si no, tendrá que pelearla y esperar qué pasa cuando termine el campeonato”, expresó Ítalo Díaz. Es decir, dejó abierta la puerta del estadio Monumental de Núñez para el defensor surgido en las inferiores d Palestino.

Paulo Díaz en acción por River. Parece haber perdido el crédito con la hinchada. (Daniel Jayo/Getty Images).

Y manifestó su sentir con el nivel del “17” de River. “Me siento feliz con Paulo y su rendimiento cada vez que ha jugado”, cerró. Por lo pronto, el cuadro Millonario debe afinar detalles para visitar a Huracán el jueves 12 de marzo a las 21:30 horas por la 10° fecha de la Liga Profesional de Argentina.

Así va River Plate en la tabla de posiciones de la Liga Profesional de Argentina

River Plate suma 11 puntos en ocho partidos y así está en la tabla de la Liga Profesional de Argentina en la primera fase.