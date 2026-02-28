“Me escribió para…”: dueño de O’Higgins sale al paso tras culebrón de Gallardo en River

Sigue el caos en River Plate luego de la salida de Marcelo Gallardo como DT. El ídolo y multicampeón en el club se fue con polémica y enfrentado con sus jugadores, según reveló la prensa trasandina.

“Gallardo quedó desilusionado futbolísticamente con varios jugadores. Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño. Separo a algunos futbolistas con escaso protagonismo en el último tiempo”, aseguró el periodista Gustavo Yarroch, de ESPN.

Y consumado el adiós del Muñeco, ahora Eduardo Coudet es el nombre que quieren para dirigir al defensa chileno. Eso sí, el Chacho tiene contrato con Alavés de España, por lo que su representante salió al paso: Christian Bragarnik.

Bragarnik le avisa a River y sus millones

Christian Bragarnik, reconocido representante de jugadores y dueños de clubes como Elche y ahora O’Higgins de Rancagua, habló del caso de Eduardo Coudet con River Plate. El empresario argentino mandó recado directo al barrio Ñúñez.

“A las 18.30 me escribió Stefano Di Carlo (presidente de River) para preguntarme como era la situación, y para ver si podíamos tener una entrevista con él (Coudet) para ponerlo en evaluación dentro de las posibilidades que tiene”, reveló Bragarnik a Equipo F Argentina.

El dueño de O’Higgins de Rancagua desmintió que estuviera todo cocinado con tiempo para dar con el reemplazo de Marcelo Gallardo. Con total propiedad claró que “seguramente, dirán que esto ya estaba, pero hasta ahora, no nos habían llamado, esa es la verdad”.

“Me pidieron que hable con las autoridades de Alavés para ver si hay una posibilidad de salida, y que les gustaría hablar deportivamente con Coudet”, cerró, dejando en el aire un eventual arribo del Chacho a River.