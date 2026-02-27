Colo Colo afina los últimos detalles para disputar un nuevo Superclásico. Los albos reciben a U. de Chile este domingo 1 de marzo en el Monumental, en el duelo válido por la quinta fecha de la Liga de Primera.

Fernando Ortiz sigue ausente de los entrenamientos ante el nacimiento de su segundo hijo. El DT no formó parte de los trabajos este jueves, donde se saltó la conferencia de prensa de los clubes, y no regresó este viernes.

Su cuerpo técnico trabaja con el plantel y define la formación para el encuentro contra los azules. Al parecer, el once para este domingo está más que confirmado, porque se repitió el equipo que entrenó el día anterior.

La gran novedad de la oncena está en la delantera, donde el Cacique saltará a la cancha con un doble 9. Javier Correa se incorpora a la formación tras superar su lesión y se suma a Maximiliano Romero en el ataque.

Colo Colo disputa un nuevo Superclásico en el Monumental | Photosport

La formación que prepara Colo Colo para el Superclásico

La formación que prepara el Cacique es con Fernando De Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Tomás Alarcón, Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Javier Correa y Maximiliano Romero.

El duelo entre Colo Colo y U. de Chile está programado para este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas. Se esperan 42 mil asistentes para la versión 199 del Superclásico, donde solo habrá hinchas locales en el Monumental.