Fútbol español

Compañero de Lucas Cepeda en el Elche arriesga diez años y medio de cárcel por presunta agresión sexual

El delantero español Rafa Mir enfrenta un delicado episodio con la ley de su país por un posible un delito de agresión sexual con acceso carnal.

Por Patricio Echagüe

Rafa Mir enfrenta un complejo panorama judicial en España.
Un complejo panorama ante la ley está enfrentando el delantero español Rafa Mir (28 años), quien actualmente juega en el Elche siendo compañero del chileno Lucas Cepeda. Resulta que la Fiscalía Provincial de Valencia solicitó diez años y medio de cárcel para el jugador tras una denuncia de supuesta agresión de sexual con acceso carnal.

Esta acusación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en septiembre del 2024. En ese entonces Mir jugaba en Valencia y según la denuncia una mujer afirmó que fue agredida sexualmente en la casa del futbolista luego de conocerlo en una discoteca.

En este caso también está involucrado el jugador Pablo Jara, también denunciado por otra mujer que estuvo presente en esa misma noche. Los dos fueron detenidos luego de la denuncia, con una investigación que siguió su curso en los próximos meses.

El Elche de Lucas Cepeda rompe el silencio por esto delicado caso

Eder Sarabia, DT del Elche, habló este viernes en conferencia de prensa sobre este complejo caso, afirmando que “hemos hablado con él, yo he hablado con él en concreto. Está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia”.

Rafa Mir, compañero de Lucas Cepeda en el Elche, enfrenta un complejo panorama en España. | Foto: Getty Images.

“Rafa está tranquilo, está bien y lo está demostrando día a día con su comportamiento, con lo que hace y con el rendimiento que nos está dando”, concluyó Sarabia.

Por su parte el propio Rafa Mir aseguró en sus perfil de Instagram mediante un video que “la etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación. Esto tiene una pena, pero yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio y se demostrará mi inocencia”.

En síntesis

  • La Fiscalía de Valencia solicitó diez años y medio de cárcel para el delantero Rafa Mir.
  • El futbolista Rafa Mir es acusado de una presunta agresión sexual ocurrida en septiembre de 2024.
  • El entrenador del Elche, Eder Sarabia, confirmó que el jugador mantiene su tranquilidad y rendimiento diario.
