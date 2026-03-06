Un complejo panorama ante la ley está enfrentando el delantero español Rafa Mir (28 años), quien actualmente juega en el Elche siendo compañero del chileno Lucas Cepeda. Resulta que la Fiscalía Provincial de Valencia solicitó diez años y medio de cárcel para el jugador tras una denuncia de supuesta agresión de sexual con acceso carnal.

Esta acusación se relaciona con hechos que habrían ocurrido en septiembre del 2024. En ese entonces Mir jugaba en Valencia y según la denuncia una mujer afirmó que fue agredida sexualmente en la casa del futbolista luego de conocerlo en una discoteca.

En este caso también está involucrado el jugador Pablo Jara, también denunciado por otra mujer que estuvo presente en esa misma noche. Los dos fueron detenidos luego de la denuncia, con una investigación que siguió su curso en los próximos meses.

ver también Matías Dituro habla del impacto positivo que provocó Lucas Cepeda en Elche: “La gente está…”

El Elche de Lucas Cepeda rompe el silencio por esto delicado caso

Eder Sarabia, DT del Elche, habló este viernes en conferencia de prensa sobre este complejo caso, afirmando que “hemos hablado con él, yo he hablado con él en concreto. Está tranquilo, entiende que es parte del proceso. Es más, quiere que sea así, porque de esta manera va a poder demostrar su inocencia”.

Rafa Mir, compañero de Lucas Cepeda en el Elche, enfrenta un complejo panorama en España. | Foto: Getty Images.

“Rafa está tranquilo, está bien y lo está demostrando día a día con su comportamiento, con lo que hace y con el rendimiento que nos está dando”, concluyó Sarabia.

Publicidad

Publicidad

Por su parte el propio Rafa Mir aseguró en sus perfil de Instagram mediante un video que “la etapa de instrucción fue muy positiva. Ahora estamos esperando el escrito de acusación. Esto tiene una pena, pero yo estoy muy tranquilo. Tengo muchas ganas de ir a juicio y se demostrará mi inocencia”.

ver también “Viniste en…”: la grave denuncia de racismo que sacude a compañero de Lucas Cepeda en Elche

En síntesis