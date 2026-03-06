Universidad de Chile no pasa por un buen momento de la mano de Francisco Meneghini. Por si fuera poco, no están logrando hacerse fuertes en el Estadio Nacional.

El Romántico Viajero está viviendo un 2026 para el olvido. En seis partidos, solo han vencido a Colo Colo en el Estadio Monumental. Para colmo de males, quedaron eliminados de la Copa Sudamericana ante Palestino, quedando sin participación internacional en el resto del año.

U. de Chile no celebra en el Nacional

Desde el regreso del Estadio Nacional en 2024, luego de los arreglos correspondientes a la realización de los Juegos Panamericanos del 2023, Universidad de Chile se ha hecho muy fuerte en el recinto de Ñuñoa. Incluso, ha liderado la tabla de asistencia de público.

El problema es que el 2026 les está yendo mal y están comenzando a estirar un negativo registro, el cual indica que no son capaces de ganar en el principal coliseo deportivo del país desde el 13 de agosto de 2025, cuando derrotaron a Independiente por 1-0 por la Copa Sudamericana. Sí, casi 7 meses sin celebrar donde hacen de local.

Claro, también hay que ver el panorama completo. En el periodo señalado, solo han disputado cinco partidos en Ñuñoa: derrota 3-1 ante Audax, empate 2-2 ante Lanús, empate ante Audax 0-0, empate contra Limache 2-2 y derrota contra Palestino por 2-1.

El próximo encuentro de Universidad de Chile será justamente en el Estadio Nacional, esta vez ante Universidad de Concepción y necesitan más que nunca una victoria. El duelo ante los penquistas será este lunes 9 de marzo a las 20:00 horas.

El ciclo de Francisco Meneghini está en la cuerda floja y si no ganan ante el Campanil, el argentino podría ver en peligro su continuidad en el Romántico Viajero. Por esta razón, están obligados a regresar a los abrazos en el Ñuñoa.

