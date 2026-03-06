El inicio de la temporada 2026 ha dejado varias cosas en Colo Colo y una de ellas son los cortados. Distintos jugadores han quedado relegados en el Cacique, incluso siendo refuerzos para este año como es el caso de Javier Méndez.

El defensor llegó desde Peñarol con la idea de transformarse en un pilar del Eterno Campeón. Sin embargo, con Fernando Ortiz el jugador prácticamente no ha tenido oportunidades y suma apenas 1 minuto dentro de la cancha, lo que ha generado dudas sobre si es un aporte o un cacho.

Su situación es tal, que incluso el propio zaguero ha hecho lo posible por jugar, aunque sea en otro puesto. Así por lo menos lo dio a conocer en las últimas horas, donde rompió su silencio y confesó una charla con el DT del Cacique por no tenerlo considerado.

Javier Méndez se ofreció en un nuevo puesto para jugar en Colo Colo

El momento que vive Javier Méndez en Colo Colo ha generado preocupación en los hinchas. El defensor no ha sido considerado a pesar de que llegó como uno de los refuerzos más importantes del Cacique para esta temporada, lo que ha generado todo un debate.

Javier Méndez reveló que se ofreció a usar un nuevo puesto con tal de jugar en Colo Colo. Foto: Photosport.

Ante las dudas que hay, el zaguero uruguayo decidió sacar la voz para explicar lo que le está pasando. Fue en conversación con Carve Deportiva que el uruguayo señaló que “estoy contento. Estoy en un cuadro grande y asumiendo el desafío que esto significa“.

En esa misma línea, el defensor dijo estar listo para el momento en que el Cacique lo necesite. “Hoy me siento capacitado para asumir esa responsabilidad“, enfatizó.

Fue tras ello que Javier Méndez sorprendió al revelar una conversación con Fernando Ortiz para que lo considere en Colo Colo, incluso en otro puesto. “Acá vine como zaguero, pero ya le dije al entrenador que puedo ayudar como volante. Es un puesto que puedo ocupar”.

Quedará esperar para ver si es que el Tano decide escuchar el pedido del zaguero y lo manda a la cancha en un nuevo rol. Eso sí, en el mediocampo tiene nombres de sobra para elegir, por lo que dependerá de un milagro.

Javier Méndez no se hace problemas y trabaja para poder revertir su situación en Colo Colo. El defensor está entregándose por completo para tener más minutos y ruega para que el Cacique le permita demostrar sus habilidades.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Méndez no se rinde en su lucha por ganarse un espacio en la formación de Colo Colo. El defensor puede tener una oportunidad este sábado 7 de marzo cuando a partir de las 18:00 horas visiten a Audax Italiano en el Estadio Bicentenario de La Florida.

En resumen, Javier Méndez rompió su silencio en Colo Colo…

Polifuncionalidad al servicio del “Tano”: Ante la falta de minutos como defensa central (donde solo ha jugado 1 minuto), el uruguayo reveló que se acercó a Fernando Ortiz para ofrecerse como volante de contención . Méndez aseguró estar capacitado para asumir esa responsabilidad y “ayudar” al equipo en una zona distinta a la que motivó su fichaje desde Peñarol.

Ante la falta de minutos como defensa central (donde solo ha jugado 1 minuto), el uruguayo reveló que se acercó a Fernando Ortiz para ofrecerse como . Méndez aseguró estar capacitado para asumir esa responsabilidad y “ayudar” al equipo en una zona distinta a la que motivó su fichaje desde Peñarol. Compromiso pese al ostracismo: A diferencia de otros jugadores que podrían mostrar molestia por no ser considerados, el zaguero declaró públicamente estar “contento y capacitado” para el desafío de jugar en un club grande. Su discurso apunta a la resiliencia, buscando derribar la etiqueta de “cacho” que algunos sectores de la hinchada han comenzado a ponerle.

A diferencia de otros jugadores que podrían mostrar molestia por no ser considerados, el zaguero declaró públicamente estar para el desafío de jugar en un club grande. Su discurso apunta a la resiliencia, buscando derribar la etiqueta de “cacho” que algunos sectores de la hinchada han comenzado a ponerle. Un “milagro” en el mediocampo: Aunque el jugador está dispuesto a cambiar de puesto, el panorama sigue siendo difícil. El plantel de Colo Colo 2026 cuenta con exceso de variantes en la zona de volantes, por lo que la petición de Méndez depende exclusivamente de una decisión táctica de un Ortiz que, hasta ahora, lo ha mantenido como una de sus últimas opciones en el equipo.

