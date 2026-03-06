Cuando Colo Colo salió al mercado de fichajes para el 2026, una de sus prioridades era firmar nuevos centrales. Después de un larga búsqueda, fueron dos los nuevos nombres que llegaron, pero sólo uno de ellos ha tenido protagonismo, mientras el otro está cortado casi sin explicación: Javier Méndez.

El zaguero llegó desde Peñarol después de un año bastante regular y asomaba como uno de los pilares del fondo albo. Sin embargo, terminó quedando desplazado por Jonathan Villagra, uno de los jugadores más cuestionados, lo que ha instalado la duda de por qué no tiene espacio.

Y este viernes en la previa del duelo con Audax Italiano, donde nuevamente iría a la banca, revelaron parte de las razones. Estas tienen que ver de forma directa con Fernando Ortiz, quien a comienzo de año no lo tenía ni en sus planes.

Javier Méndez no es opción para Fernando Ortiz en Colo Colo incluso antes de llegar

La situación de Javier Méndez ha llamado mucho la atención de los hinchas de Colo Colo. Llegado como refuerzo estrella para el 2026, ha sumado más minutos en la banca que en la cancha, lo que genera dudas sobre si llegó o no a ser un aporte.

Javier Méndez apenas sumó 1 minuto en Colo Colo ante O’Higgins. Foto: Photosport.

Este viernes el periodista Cristián Arcos abordó el tema en los Tenoroes de Radio DN y hí sorprendió al revelar parte de las razones que lo tienen sin jugar. “Para Ortiz, Méndez era la cuarta o quinta opción“, señaló en el show radial.

Publicidad

Publicidad

El técnico no tenía en su mente contar con el uruguayo y apuntaba a otros nombres en ese puesto. Candidatos hubo y varios, pero Colo Colo terminó contratando a uno que no era del gusto del DT. “Tiene que remarla desde atrás porque no era prioridad“, enfatizó el reportero.

ver también ¡Furia tras el Superclásico! El radical cambio que prepara Ortiz con Vidal y De Paul en Colo Colo

Si bien tuvo algunas oportunidades en pretemporada y en la Noche Alba, todo indica de que el jugador sigue sin responderle a Fernando Ortiz. Sus compañeros han destacado que entrena de manera ejemplar, pero esto no le está alcanzando.

Quedará esperar para ver si el inicio de otros torneos como la Copa de la Liga y la Copa Chile le permiten tener más chances. Esto, considerando que al Eterno Campeón le están exigiendo títulos después del terrible centenario que le dieron a sus hinchas.

Publicidad

Publicidad

Javier Méndez trabaja para convencer a Fernando Ortiz de que puede ser un aporte para Colo Colo. El Cacique se rearmar después del papelón en el Superclásico con la U, pero el zaguero n es parte de las soluciones hasta ahora.

¿Cuándo y a qué hora juega Colo Colo?

Javier Méndez sigue dando la pelea por una camiseta de titular en Colo Colo para su próximo desafío. Este sábado 7 de marzo desde las 18:00 horas el Cacique visitará a Audax Italiano.

ver también ¿Descartado? Actualizan estado de Claudio Aquino tras sus molestias en Colo Colo

En resumen, Javier Méndez no juega en Colo Colo por…

Un refuerzo impuesto, no pedido: Se reveló que el defensor uruguayo nunca fue prioridad para Fernando Ortiz. Según el periodista Cristián Arcos, Méndez era la cuarta o quinta opción en la lista del DT, quien apuntaba a otros nombres. El club terminó contratando a un jugador que no era del gusto del técnico, lo que explica su falta de minutos.

Se reveló que el defensor uruguayo nunca fue prioridad para Fernando Ortiz. Según el periodista Cristián Arcos, Méndez era la en la lista del DT, quien apuntaba a otros nombres. El club terminó contratando a un jugador que no era del gusto del técnico, lo que explica su falta de minutos. Sentenciado a remar desde atrás: Al no ser una petición del estratega, el ex Peñarol inició la temporada 2026 en desventaja jerárquica. A pesar de que sus compañeros destacan su entrenamiento ejemplar , Ortiz prefiere mantener a Jonathan Villagra (pese a las críticas) antes que darle una oportunidad real al charrúa, quien “no le ha respondido” en las pocas chances de pretemporada.

Al no ser una petición del estratega, el ex Peñarol inició la temporada 2026 en desventaja jerárquica. A pesar de que sus compañeros destacan su , Ortiz prefiere mantener a Jonathan Villagra (pese a las críticas) antes que darle una oportunidad real al charrúa, quien “no le ha respondido” en las pocas chances de pretemporada. Esperanza en la rotación por copas: Con el Superclásico perdido y la presión por ganar títulos tras un centenario decepcionante, la única luz al final del túnel para Méndez sería la Copa Chile o la Copa de la Liga.

Publicidad