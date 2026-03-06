No la dejaron pasar. La denuncia que interpusieron tanto Everton como Cobresal en contra de Unión La Calera por la alineación indebida de seis futbolistas extranjeros en sus respectivos partidos en Liga de Primera, trajo consecuencias.

Ambos equipos se quejaron ante el Tribunal de Disciplina por la inclusión en sus respectivos partidos, por parte de los “cementeros” del arquero Nicolás Avellaneda; el defensor Rodrigo Cáseres, los volantes Juan Manuel Requena y Axel Encinas, más el delantero Francisco Pozzo, todos ellos argentinos, más el uruguayo Kevin Méndez.

A casi un mes de conocerse la irregularidad, pese a la defensa que hizo La Calera, al argumentar que uno de estos foráneos “no ocupa un cupo de extranjero, ya que pasó dos años ocupando una plaza en el fútbol joven”, desde el ente jurídico de la ANFP tomaron una drástica decisión.

ANFP hace oficial decisión contra La Calera

“En relación a las denuncias interpuestas por los clubes en contra del club Unión La Calera, la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en sesión efectuada el día de hoy, resolvió, en votación dividida, acoger las mismas“, indicó el Tribunal, por cuatro votos a favor y dos en contra.

Al respecto, el ente jurídico de la ANFP decidió “resolver que en relación a los partidos disputados contra los clubes Everton y Cobresal los días 2 y 9 de febrero del presente respectivamente, se declara ganador a estos últimos de los respectivos partidos por el marcador de 3-0 en cada uno de ellos”.

Lo anterior, en contra de los “cementeros”, por infracción al artículo 31° de las Bases de la Liga de Primera 2026, que indica claramente que en cada partido debe haber un máximo de cinco futbolistas extranjeros en cancha durante los 90 minutos.

¿Qué viene ahora para los “cementeros”?

Por lo pronto, Unión La Calera podrá apelar al fallo ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, quien determinará si acoge o no la misma. En caso de no haber conformidad, podrán acudir hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Suiza, para revertir la medida.

¿Cómo quedaría en la Tabla de Posiciones?

De ratificarse en todas las instancias posibles el fallo, el elenco de la Región de Valparaíso caerá hasta el último puesto de la Liga de Primera con sólo tres puntos, al igual que Everton, pero con una diferencia de gol de -8.

