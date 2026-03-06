Tabla: La Serena agarra rachita, sorprende a La Calera y se mete de lleno en la pelea

La sexta fecha de la Liga de Primera es una realidad y todo comenzó en el estadio La Portada, donde Deportes La Serena consiguió su primera victoria en calidad de local y doblegó Unión La Calera.

El cuadro que dirige técnicamente Felipe Gutiérrez agarró una rachita positiva de dos victorias de forma consecutiva y se impuso en casa por 3-0, para así por fin darle una alegría a sus hinchas en su reducto.

Los granates salieron con todo a buscar los tres puntos y fueron dominadores de las acciones desde el arranque. A los 25 minutos ya estaban celebrando por un gol de Gonzalo Escalante, sin embargo, el tanto no contó por posición de adelanto de Jeisson Vargas.

ver también Williams Alarcón pierde ante Unión La Calera en el TAS y arriesga demanda millonaria

La Serena logra su primera victoria como local en el torneo

Club Deportes La Serena en una ráfaga de buen juego se hizo con la victoria en el norte, puesto que abrió finalmente la cuenta en los 38 minutos, con un golpe de cabeza de Escalante, quien ya había avisado de su buen juego aéreo.

El equipo de Gutiérrez se escapó en el marcador apenas tres minutos después, y fue gracias a su fichaje estrella, ya que Diego Rubio marcó su primer gol en su regreso a Chile con un potente zurdazo desde la entrada del área.

En los 93′ los dueños de casa estiraron las cifras mediante un grosero error del arquero Nicolás Avellaneda, quien tenía un balón controlado, pero chocó con un compañero y le dejó servida la pelota a Matías Marín para empujarla al fondo de la red.

Publicidad

Publicidad

Deportes La Serena ganó de local. Foto: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La Serena se anima en la tabla de posiciones y llega hasta los 8 puntos, quedando en la sexta posición. La Calera, en tanto, sigue con 9 unidades, las que pueden quedar en tres si es que el Tribunal de Disciplina le resta puntos por los reclamos de Everton y Cobresal tras poner seis extranjeros en cancha.

En la próxima fecha los papayeros se verán las caras con Ñublense de visita, en tanto los cementeros reciben a O’Higgins en el Nicolás Chahuán.

Publicidad

Publicidad

ver también Más de la mitad del torneo se juega sin Sub 21: impresionante análisis de la polémica ley

La tabla de posiciones de la Liga de Primera