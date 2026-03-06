La jornada de viernes en la Liga de Primera 2026 se cerró con un partidazo en el sur del país. Deportes Concepción no pudo hacerse fuerte de local y sufrió una dolorosa derrota frente a Ñublense que sacude la tabla de posiciones del torneo.

El elenco de Patricio Almedra necesitaba seguir sumando de a tres para poder alejarse de la zona de descenso. Un escenario totalmente distinto al de los pupilos de Juan José Ribera, quienes tenían la gran opción de quedar como líderes junto a Deportes Limache.

En el Ester Roa Rebolledo, los Diablos Rojos terminaron golpeando en los momentos justos para llevarse tres puntos de oro y que los dejan en la cima. Esto, mientras su rival se complica aún más en la zona de descenso.

Ñublense se sube a la cima de la tabla y deja a Concepción complicado en el fondo

Ñublense dio el golpe para avisarle a toda la Liga de Primera que este año sueñan en grande. Los Diablos Rojos fueron una visita ingrata para Deportes Concepción y se impuso por 0 a 2 en su visita a los lilas.

Deportes Concepción y Ñublense necesitaban los tres puntos para escalar en la tabla. Foto: Photosport.

El cuadro chillanejo tenía chances de alcanzar a Deportes Limache en la parte alta y no la desaprovechó. En los 29′ un centro perfecto encontró a Gabriel Graciani en el área, donde metió un frentazo que les dio la ventaja.

Si bien Deportes Concepción reaccionó y fue a buscar el empate, no encontró nunca la fórmula para hacerlo. Cuando se jugaban los 88′ y en una jugada a pura porfía, Diego Sanhueza sacó un misil para sellar el 0 a 2 de los pupilos de Juan José Ribera.

Este resultado le permite a los Diablos Rojos sumar de a tres y así alcanza los 11 puntos. Con ello, iguala a Deportes Limache y comparten el liderato de la tabla de posiciones, aunque desplazados al segundo lugar por diferencia de gol (6 contra 3) y a la espera de lo que hagan los Cerveceros este fin de semana contra Everton.

Por su parte, el León de Collao es el que saca la peor parte. El elenco sureño se estanca en el penúltimo lugar con 4 unidades, sólo por encima de los Ruleteros, lo que los deja a ambos elencos mirando el choque en Viña del Mar este sábado 7 de marzo desde las 12:00 horas.

Ñublense celebra y hunde a Deportes Concepción en la tabla de posiciones. Los Diablos Rojos llegan a la parte alta y le meten presión a Limache, mientras que los Lilas van complicándose cada vez más en la zona de descenso.

Así queda la tabla de la Liga de Primera 2026 tras el D. Concepción vs. Ñublense

