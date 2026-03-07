UFC regresa con todo este sábado con la celebración de UFC 326. Importante evento numerado que en esta oportunidad tiene como protagonistas al estadounidense Max Holloway (27-8) y al brasileño Charles Oliveira (36-11) por el cinturón BMF de la compañía.

Increíble contienda que se repite en el octágono de la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo once años después de su primer combate, celebrado en UFC Fight Night 74 en 2015, cuando Holloway se quedó con la victoria por nocaut técnico, luego de que Oliveira sufriera una lesión que le impidió continuar.

Es en ese contexto que en RedGol te invitamos a conocer todos los detalles del evento que este fin de semana se toma las pantallas de los fanáticos de las MMA en Chile y el mundo: su horario, transmisión y mucho más.

¿A qué hora pelean Holloway y Oliveira en UFC 326?

UFC 326 se celebra este sábado 7 de marzo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Estados Unidos a partir de los siguientes horarios de Chile:

Cartelera preliminar inicial: desde las 19:00 horas .

. Cartelera preliminar: desde las 21:00 horas .

. Cartelera estelar: desde las 23:00 horas .

. La pelea estelar se espera que no comience antes de las 00:30 horas de la madrugada.

Horarios de UFC 326 en LATAM

Horario Preliminares Horario Principales Países LATAM 21:00 horas 00:00 horas México, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y Honduras. 22:00 horas 00:00 horas Colombia, Perú, Panamá y Ecuador. 18:00 horas 22:00 horas Bolivia, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela. 19:00 horas 23:00 horas Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.

¿Dónde ver UFC 326 EN VIVO por TV o STREAMING?

UFC 326 no irá por TV. Así que todos los detalles de UFC 326, incluida su pelea estelar entre Holloway y Oliveira la podrás seguir EN VIVO a través de la plataforma de streaming, Paramount+, previo pago de una suscripción mensual.

Los planes van desde los $4.299 mensuales en Chile y te puedes suscribir en el sitio web www.paramountplus.com.

Max Holloway y Charles Oliveira se vuelven a enfrentar en la jaula de UFC.

Cartelera oficial de UFC 326

Principales

Max Holloway vs. Charles Oliveira: Peso ligero (evento principal).

Caio Borralho vs. Reinier de Ridder: Peso mediano.

Rob Font vs. Raul Rosas Jr.: Peso gallo.

Drew Dober vs. Michael Johnson: Peso ligero.

Gregory Rodrigues vs. Brunno Ferreira: Peso mediano.

Preliminares

Cody Garbrandt vs. Xiao Long: Peso gallo.

Donte Johnson vs. Cody Brundage: Peso mediano.

Ricky Turcios vs. Alberto Montes: Peso pluma.

Cody Durden vs. Nyamjargal Tumendemberel: Peso mosca.

Preliminares iniciales

Sumudaerji vs. Jesus Aguilar: Peso mosca.

Rafael Tobias vs. Diyar Nurgozhay: Peso semipesado.

Jeong Yeong Lee vs. Gaston Bolaños: Peso pluma.

Luke Fernandez vs. Rodolfo Bellato: Peso semipesado.

