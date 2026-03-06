Es tendencia:
Tenis

Alejandro Tabilo enfrenta a Daniil Medvédev: Día, horario y dónde ver Indian Wells en Chile

Conoce todos los detalles del partido que anima Alejandro Tabilo por la ronda de 64 del Masters 1000 de Indian Well.

Por Franco Abatte

Tras su gran debut, 'Jano' deberá enfrentar al ex número 1 del mundo en Indian Wells.
Tras su gran debut, 'Jano' deberá enfrentar al ex número 1 del mundo en Indian Wells.

Un arrollador debut tuvo Alejandro Tabilo (40°) en el Masters 1000 de Indian Wells. ‘Jano’ debutó de gran forma ante el español Rafael Jódar y lo derrotó sin apelaciones por parciales de 6-1 y 6-2 este jueves 5 de marzo.

Tabilo ratifica sus buenas semanas tenísticas, que hoy por hoy lo tienen dentro del top 40 del mundo, y ahora su oponente será un duro contendor y ex número 1 del mundo, el rusoDaniil Medvédev.

“Como una película de Hollywood”: Medvedev escapa de Dubai y espera por Tabilo

Medvédev debutará en Indian Wells tras haber tenido libre en la primera ronda, esto luego de campeonar en Dubai por el retiro de Tallon Griekspoor en la final y haber protagonizado una escapada ‘hollywoodense’ de Medio Oriente tras el inicio del conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán. Conoce todos los detalles de este encuentro, a continuación.

¿Cuándo juega Alejandro Tabilo vs. Daniil Medvédev?

El partido entre Alejandro Tabilo y Daniil Medvédev por la ronda de 64 de Indian Wells se disputará este sábado 7 de marzo en cancha y horario aún a definir por la organización.

¿Dónde ver a Tabilo por TV y ONLINE en Indian Wells 2026?

El ATP Masters 1000 de Indian Wells es transmitido por ESPN en Chile y Latinoamérica, a través de sus señales ESPN 2 y ESPN 3. De momento no está confirmado si el duelo de ‘Jano’ irá por alguna de esas dos señales.

Canal Operador Señal
ESPN 2 VTR 49 (SD) – 841 (HD)
DirecTV 625 (SD) – 1623 (HD)
Entel 214 (HD)
Claro 175 (SD) – 475 (HD)
GTD / Telsur 85 (SD)
Movistar 482 (SD) – 886 (HD)
Tu Ves 510 (SD)
Zapping 91 (HD)
ESPN 3 VTR 153 (SD) – 842 (HD)
DirecTV 626 (SD) – 1626 (HD)
Entel 216 (HD)
Claro 176 (SD) – 476 (HD)
GTD / Telsur 86 (SD) – 854 (HD)
Movistar 495 (SD) – 887 (HD)
Tu Ves 108 (HD) – 512 (HD)
Zapping 92 (HD)
Por ello, la recomendación es seguir a Alejandro Tabilo de forma online a través de la plataforma de streaming Disney+ (plan Premium) o mediante la app Tennis TV, ambas previo pago de suscripción.

En caso de ganar: El posible rival de Tabilo

El ganador del duelo entre Alejandro Tabilo y Daniil Medvédev avanzará a la ronda de 32 de Indian Wells, donde se medirá al ganador de la llave que animen el argentino Sebastián Báez y el tenista checo, Jiří Lehečka.

