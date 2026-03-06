El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, abordó uno de los temas que más debate genera entre los hinchas albos: quién debe ser el delantero titular del equipo entre Javier Correa y Maximiliano Romero.

La discusión ha tomado fuerza en las últimas semanas debido a los números de ambos atacantes. Mientras Correa registra tres partidos disputados y un gol, Romero suma cinco encuentros y dos anotaciones con la camiseta del Cacique.

De hecho, todo apunta a que este fin de semana el delantero argentino Romero sería el elegido para arrancar como titular cuando Colo Colo enfrente a Audax Italiano. El encuentro está programado para este sábado a las 18:00 horas.

El albo llega al encuentro en el quinto lugar de la tabla con nueve puntos, mientras que Audax llega séptimo con siete puntos. Cabe destacar que los itálicos jugaron el martes contra Cobresal y consiguieron la clasificación a la Copa Sudamericana.

Javier Correa y Maximiliano Romero se disputan el puesto de delantero titular

Ortiz responde el debate

“Obviamente que a la falta de contundencia como entrenador tengo que buscarle la variante sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego”, explicó el estratega.

Además, dejó en claro que las opiniones externas siempre existirán, pero que la decisión se basa en lo que observa día a día en los entrenamientos.

“Conclusiones, opiniones va a haber siempre con respecto a eso porque obviamente lo que genera la institución está y es respetable. Pero yo soy el entrenador, el que los tiene día a día soy yo, los que los ve entrenar soy yo y el que mejor esté, va a jugar”, sentenció.

