El Superclásico se sigue jugando. El triunfo de Universidad de Chile ante Colo Colo dejó varias jugadas para el análisis, como una que Javier Correa pidió que fuera sancionada como penal.

El Romántico Viajero se impuro por la mínima en el Estadio Monumental contra todo pronóstico. Los Albos eran los amplios favoritos, pero los dirigidos por Francisco Meneghini le hicieron gala a ese viejo dicho que señala que “no importa como llegan los equipos”.

El penal que pidió Javier Correa

En Colo Colo no quedaron para nada contentos con el resultado y con el arbitraje de Cristián Garay. Fernando Ortiz encabezó las críticas contra el cometido del juez en Macul, a quién acusaron de cobrar muchas “faltitas” a favor de Universidad de Chile.

“No sé si traía el peso de la carga del clásico pasado, donde todo los ojos estaban sobre él en ciertas situaciones, pero esa falta de Jona (Villagra) en el partido donde choca al rival, hay miles y miles, incluso a Claudio (Aquino) le hicieron una misma y sucedió. No me gusta llorar, no soy de llorar, pero si hubo una tendencia a faltita tras faltita a llevar lo que sucedió“, indicó Ortiz.

ver también Guarello revela detalle interno de Colo Colo: “Me contaron que Ortiz no saca a Correa para evitar sus pataletas”

Hubo una jugada que Javier Correa reclamó como falta penal en el Superclásico ante Universidad de Chile. Un balonazo al área azul iba siendo disputado por el delantero y Nicolás Ramírez, cuando el argentino reclamó una carga fuera del reglamento de parte del central del Bulla.

Ahora TNT Sports liberó la toma desde un nuevo ángulo de la controvertida jugada. En ella se puede ver que Nicolás Ramírez tiene contacto con Javier Correa, pero no pareciera ser suficiente como para sancionar la pena máxima.

Publicidad

Publicidad

Con la victoria, Universidad de Chile consiguió ganar su primer partido en el 2026. Colo Colo por su parte, se llenó de dudas tras venir de tres triunfos consecutivos. Javier Correa fue uno de los jugadores más cuestionados en los Albos.

En resumen: