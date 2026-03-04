El histórico ex “14” de Colo Colo y referente de Selección Chilena, Matías Fernández, rompió el silencio y analizó el presente del Cacique en conversación con Cooperativa Deportes. En medio de un arranque irregular, el ídolo albo se mostró optimista y fiel a su estilo.

“Colo Colo es Colo Colo y siempre compite. Más allá de eso, yo creo que igual tiene grandes jugadores, así que espero que haga una gran campaña”, lanzó el exvolante.

Sus palabras llegan en un momento donde el equipo ha sido cuestionado por su rendimiento. Sin embargo, para el ex Villarreal la historia y la jerarquía del club terminan marcando diferencias cuando la temporada entra en tierra derecha.

Sobre el último Superclásico, Fernández reconoció que lo vivió como un hincha más. “Sí, lo vi, esperando que Colo Colo ganara, pero creo que no me gusta opinar mucho sobre eso, porque después se hace masivo”, comentó, evitando entrar en polémicas tras el cruce con Universidad de Chile.

Matías Fernández tuvo un increíble pasado en el Cacique

Respaldo a Vidal

“A Arturo le deseo lo mejor, es mi amigo, así que espero que rinda y que cada día juegue mejor”, cerró, en un mensaje claro de respaldo en medio de las críticas por su rendimiento en los últimos partidos.

El “14 de los blancos” también abordó el eterno debate sobre el rol del clásico enganche y la opción de cargarlo por las bandas. “Te puedo hablar de mi experiencia, así que obviamente a mí en lo personal cuando me tocaba en la banda no me sentía cómodo, pero a lo mejor hay otros jugadores que sí se sienten cómodos”, explicó.

Así, Matías Fernández vuelve a aparecer en la escena pública para apoyar al club que lo vio brillar. Sin estridencias, pero con convicción, el ídolo albo deja un mensaje potente: Colo Colo siempre está llamado a competir.

