Matías Fernández no es un hombre de muchas palabras, pero no quedó indiferente a la partida de Lucas Cepeda y Vicente Pizarro al fútbol extranjero.

Colo Colo no pasa por un buen momento económico y debió desprenderse de dos de sus mejores jugadores. Mientras Cepeda fue vendido al Elche de España, Pizarro emigró a Rosario Central de Argentina. Ahora, ambos buscan la anhelada consolidación.

La opinión de Fernández por Cepeda y Pizarro

El próximo 27, 28 y 29 de marzo se realizará en el Claro Arena la Copa Duelo de Leyendas de América, torneo de fútbol 7 donde arribarán a Chile grandes jugadores del continente, como Juan Pablo Sorín, Mario Yepes y Juan Arango, entre otros.

Por la selección chilena, destaca la presencia de Matías Fernández, Jorge Valdivia, Gonzalo Jara, José “Pepe” Rojas y Paulo Garcés, siendo dirigidos por Juvenal Olmos. En un evento sobre la competición, fue el mejor jugador de América en 2006 quien rompió su habitual silencio.

Fernández como buen colocolino, no quedó ajeno a las partidas de Cepeda y Pizarro. Si bien son bajas muy importantes para los Albos, el calerano sabe que también es un paso hacia adelante para los jugadores, por lo que los aconsejó para que puedan triunfar en el extranjero.

“Cepeda junto al Vicho tienen muchas condiciones, lo han demostrado en el fútbol chileno y la selección. Solamente aconsejarlos que lo den todo como siempre, lo que uno va sembrando en su vida lo va a cosechar. Puede pasar momentos difíciles en algún momento cuando se va, pero deben seguir perseverando“, indicó Fernández.

Lucas Cepeda estuvo dos años en Colo Colo, donde ganó dos títulos, mientras Vicente Pizarro es formado en el club y debutó en 2021. Fernández, quien jugó fuera de Chile en Villarreal, Sporting de Lisboa, Fiorentina, Milan, Necaxa y Junior, les dejó tarea para que brillen fuera del país.