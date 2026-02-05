Javier Correa fue el goleador de Colo Colo el año pasado y espera seguir por la misma senda esta temporada. Por lo mismo es que señala estar muy feliz en el Monumental, a pesar de chances de haber ido a Boca Juniors o River Plate.

Lo del cuadro Xeneize surgió hace pocos días pues buscaban un centrodelantero, pero se descartó rápidamente la chance de que fuera el elegido.

Lo del Millonario, fue debido a sus propias palabras a fines del año pasado. “Sería un sueño jugar en River. Y soñar es gratis, nunca se sabe”, manifestó en DSports Radio.

Javier Correa habló sobre el privilegio de jugar en Colo Colo

Correa ahora señala que Colo Colo “es un privilegio”

Tras esas vinculaciones a los elencos grandes de Argentina, Javier Correa dio la cara en la primera conferencia de prensa que un jugador de Colo Colo realiza en el año.

Fue en la previa del duelo del sábado ante Everton y señaló que entiende que jugar en el Cacique es bastante especial para cualquier futbolista.

“Si no me toca ser capitán, seguiré siendo jugador 24/7 de la institución, que es un privilegio. Eso debo cuidarlo todos los días, no solamente si me dan la cinta”, manifestó el ariete.

También destacó lo que él mismo hace en el club. “Sé el rol que cumplo dentro y fuera del vestuario, me manejo con eso, ser Javier Correa todos los días, siendo respetuoso con mis compañeros y quienes trabajan en Colo Colo”, cerró.