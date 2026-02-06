Es tendencia:
Colo Colo

Ortiz mueve el tablero en Colo Colo: cuatro cambios en la formación contra Everton

Fernando Ortiz define la formación de Colo Colo para enfrentar a Everton. El DT hace cuatro cambios, sacudiendo la defensa.

Por Javiera García L.

Importantes cambios en Colo Colo: la formación contra Everton
Colo Colo olvida su desastroso debut y se enfoca en su siguiente desafío en la Liga de Primera, donde recibirá a Everton este sábado 7 de febrero. Los albos llegan con la obligación de ganar en el regreso al Monumental.

Fernando Ortiz sabe más que nadie lo que se juega este fin de semana, con su trabajo fuertemente cuestionado en este inicio de año. Por eso, el DT hace cambios importantes a la formación del Cacique.

La primera gran novedad está en el ataque, donde Javier Correa vuelve a la titularidad después de su suspensión. El cordobés hará dupla con Maximiliano Romero, lo que sacará a Leandro Hernández y Francisco Marchant del once.

Otro cambio se produce detrás de los delanteros, porque Claudio Aquino partirá desde el arranque, acompañando a Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez y Arturo Vidal en el mediocampo.

La formación de Colo Colo vs Everton

Por último, hay dos grandes modificaciones en la defensa. Y es que Fernando Ortiz golpea la mesa y saca a Matías Fernández y Erick Wiemberg de la formación para que Jeyson Rojas y Diego Ulloa los reemplacen.

Según confirmó Cacique Pasión, la formación de Colo Colo contra Everton sería con Fernando de Paul; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Diego Ulloa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Claudio Aquino; Maximiliano Romero y Javier Correa.

