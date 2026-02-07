Fernando Ortiz deja la grande con comentario sobre Arturo Vidal: “La tensión…”

Un nuevo capítulo suma la polémica relación entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal. Esto debido a que en la previa al duelo entre Colo Colo y Everton se deslizó un nuevo quiebre entre el DT y el King.

A tal punto que se reveló que el adiestrador y el Bicampeón de América prácticamente no tenían ningún intercambio. “Es un lío el nulo nexo que existe entre Ortiz y Arturo Vidal. La pretemporada estuvo cargada de tensión. En Macul indican que prácticamente no se dirigen la palabra“, detalló La Tercera.

Pero todo lo cura el tiempo, y en este caso los triunfos. Es que la victoria ante Everton y en los descuentos, renovó los ánimos en Colo Colo. A tal punto que el “Tano” decidió enfrentar los rumores sobre Vidal.

“La tensión siempre va a estar. Siempre trato de mostrar que se vea un equipo competitivo, hoy lo fue en todos los sentidos, eso es un proceso, se va a usar como resultado va a ser un poco más”, señaló el técnico post partido.

Pero el trasandino no se quedó ahí y luego recalcó que todo está perfecto con Vidal, y que su relación es de las mejores. “Se han inventado tantas cosas de cuando llegamos de la pretemporada, que estábamos peleados siempre”, afirmó.

Gesto de Ortiz con Vidal tras sacarlo del campo de juego

¿Qué pasó entre Fernando Ortiz y Arturo Vidal?

Pero para despejar todo tipo de dudas, Fernando Ortiz presentó una última prueba. Es que el DT recordó la celebración que tuvo con Arturo Vidal en el gol de Yastin Cuevas. Lo que dejó en evidencia que la relación vive su mejor momento.

La relación entre Vidal y Ortiz sigue firme pese a las críticas.

“Si ven el festejo del primer gol, ahí se van a dar cuenta de la relación particular que tengo con Arturo”, expresó adiestrador, recordando un momento del partido que evidenció cercanía y complicidad con el mediocampista.

Aunque las comparaciones de inmediato afloraron. Es que dicha muestra de afecto no estuvo ni cerca de la complicidad que solía tener Jorge Almirón con Arturo Vidal. Por lo que todavía se aprecia tensión entre ambas partes.

Ahora en lo futbolístico, el equipo mostró intensidad y compromiso colectivo en el último encuentro, lo que respalda indirectamente las palabras de Ortiz. Más allá de los rumores, todo indica que la relación entre el técnico y Vidal avanza, especialmente en base al respeto mutuo y profesionalismo.

