Al DT de Colo Colo le consultan por el debut de Álvaro Madrid y termina hablando de Yastin Cuevas

Fiel a su estilo, el entrenador de los albos evitó referirse al rol del ex centrocampista de los Ruleteros y llevó el tema al primer gol profesional que anotó el atacante de 17 años que recibió la venia del Chino Caszely.

Por Jorge Rubio

A Ortiz le consultaron por el ex Everton, pero respondió sobre Yastin Cuevas. Aunque no nombró a ninguno.
A Ortiz le consultaron por el ex Everton, pero respondió sobre Yastin Cuevas. Aunque no nombró a ninguno.

Colo Colo logró una victoria en el estadio Monumental que se encaminó con el primer gol profesional de Yastin Cuevas y donde hubo una participación positiva de Álvaro Madrid en su debut como mediocampista albo. Justo al volante le tocó estrenarse ante su ex club.

Un día imborrable para Cuevas, pero también una jornada importante para Madrid, quien ingresó sobre la hora de juego. Reemplazó a Tomás Alarcón y tuvo una buena actuación, que incluyó algunos quites y también un vistoso pase entre líneas para Francisco Marchant.

En cambio, el delantero de 17 años reemplazó a Claudio Aquino, quien tuvo otro flojo encuentro y fue despedido con una silbatina. Aunque se hizo el loco con esa rechifla. Luego del partido, al Tano Ortiz le consultaron por la actuación de Madrid.

Fernando Ortiz tuvo un motivo de celebración por el 2-0 a Everton. (Andres Pina/Photosport).

Pero no quiso ahondar en la presentación del mediocampista de 30 años. “No me gusta mucho hablar de jugadores individuales, pero destaco al equipo en sí. No sólo los que iniciaron”, expuso Ortiz, quien de todas maneras elogió a quienes hizo entrar desde el banco de suplentes.

“Los que entraron lo hicieron de buena manera. La actitud de los jóvenes que comandaron la ofensiva en el momento adecuado cuando necesitábamos esa parte”, manifestó Ortiz. Además de Cuevas y Marchant, también tuvo su chance Leandro Hernández, autor de la asistencia al argentino Javier Correa en el 2-0. Por ahora, ni una palabra a Madrid.

Álvaro Madrid lucha un balón con su ex compañero Joaquín Moya. (Andres Pina/Photosport).

Ortiz evita hablar de Madrid en Colo Colo y desvía el tema a Yastin Cuevas

A Fernando Ortiz no le gusta reparar en actuaciones individuales así como tampoco le gusta argumentas sus decisiones tácticas en Colo Colo y así lo hizo tanto con Madrid y con Cuevas. Siempre prefiere dejar mucho para la interpretación.

Y decir literalmente lo menos posible, muy a la usanza de Ricardo Gareca, de quien se declara un admirador acérrimo. De todas maneras, esa consulta alusiva al ex volante de los Ruleteros lo hizo felicitar al joven ariete que también recibió el beneplácito de Carlos Caszely.

Una imagen del gol de Yastin Cuevas ante Everton. (Andres Pina/Photosport).

“Qué mejor que un joven de la casa abriera el marcador. Es muy satisfactorio para todos el trabajo que estamos haciendo”, sentenció el Tano Ortiz, quien ahora debe afinar detalles para otro encuentro de local: los albos recibirán a Unión La Calera, que visitará el Monumental el 15 de febrero a las 20:30 horas.

Revisa el compacto del 2-0 de Colo Colo vs Everton

Así va Colo Colo en la tabla de posiciones de la Liga de Primera 2026

Colo Colo logró sus primeros tres puntos en la Liga de Primera 2026 al cabo de dos fechas, pues había caído ante Deportes Limache en el debut.

