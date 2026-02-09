Huachipato derrotó a U de Chile en un partidazo en el sur y sumó su primera victoria en la Liga de Primera. Ahí, la figura indiscutida del partido fue el hábil jugador acerero, Maxi Gutiérrez.

El puntero derecho brilló con sus gambetas, velocidad y un verdadero golazo desde fuera del área para dejar parado a Gabriel Castellón. Tal fue su nivel, que rápidamente repercutió al otro lado de la cordillera.

Es que desde el fútbol argentino pusieron sus ojos en el jugador que tantas veces sonó en la U. Esta vez, un gigante trasandino se acerca luego que a un conocido DT le ofrecieran la carta formal del seleccionado nacional de Huachipato.

Maxi Gutiérrez quiere teñir de chileno a un grande argentino

Tras darle un baile a U de Chile, el nombre de Maxi Gutiérrez rápidamente apareció en el radar de Independiente. El equipo que dirige Gustavo Quinteros es opción concreta para el hombre de Huachipato, donde saben de jugadores chilenos.

Maxi Gutiérrez /Photosport

“Los dirigentes (de Independiente) le ofrecieron a Gustavo Quinteros el nombre de Maxi Gutiérrez, de Huachipato, y si da el ok podría cerrarse pronto”, avisó Martín Roldán, relator de Rojos de Pasión, con 21 años cubriendo al club.

Publicidad

Publicidad

Rápidamente la noticia hizo eco en los medios que cubren al club de Avellaneda, donde el seleccionado chileno en todos los mercados es opción para partir desde Huachipato. Esta vez, podría juntarse con Lautaro Millán y Luciano Cabral.

ver también Maximiliano Gutiérrez brilla contra la U y saca chapa de crack: “Voy creciendo…”

Pese a su gran nivel, el jugador mantuvo la humildad post triunfo ante U de Chile y en declaraciones a TNT Sports así lo dejó en claro. “Tranquilo, voy creciendo, enfocándome en mí y en cada entrenamiento. Hago entrenamiento aparte en las tardes”, aseguró.