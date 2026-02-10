Otra vez la secretaría puede tomar la delantera en la definición de la Liga de Primera. En este caso, se debe al incumplimiento reglamentario de Unión La Calera en el partido ante Everton de Viña del Mar.

Resulta que el cuadro cementero formó a seis extranjeros al mismo tiempo, lo que está prohibido por reglamento. Everton ya presentó la denuncia ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP y esto podría significar la resta de puntos para el elenco de La Calera.

Todo se concentra en el ingreso de Axel Encinas. El argentino ingresó en el minuto 59 de partido por Joaquín Soto. De esta manera, en Unión La Calera hubo seis extranjeros en cancha por trece minutos, ya que a los 72 salió Francisco Pozzo.

La historia del “culpable”

El sindicado como “culpable” es Axel Encinas. Pero la defensa de Unión La Calera es clara: el jugador formaría parte del fútbol formativo, al haber llegado al club a sus 19 años.

Claro que no fue “formado” en Unión La Calera. En realidad, Axel Encinas proviene de River Plate, club que llegó a tasarlo en 20 millones de dólares cuando apenas tenía 16 años. De hecho, el propio Marcelo Gallardo pidió que se le hiciera un contrato en el cuadro millonario, para que no vinieran desde Europa a llevárselo.

Extraño giro en la historia: el argentino decidió rescindir contrato con River Plate y partir a Unión La Calera, club en el que juega desde 2024. Allí ha jugado un total de 37 partidos en tres temporadas (contando la 2026, que recién empieza). En ese tiempo no ha anotado goles y suma una asistencia.

Además de su extraño paso desde River Plate a Unión La Calera, el joven de 21 años tiene en su CV una nominación para el Sudamericano Sub-20 2023. Si bien a Argentina no le fue bien en ese entonces (quedó eliminada en fase de grupos), fue titular en dos encuentros y disputó un total de tres.

Axel Encinas fue tasado en veinte millones de dólares por River Plate | Photosport

Puede ser peor

Para peor, lo cierto es que el mismo tema volvió a surgir en el duelo ante Cobresal: Unión La Calera habría alineado a seis extranjeros. De ser ratificada la situación, el cuadro cementero podría pasar de puntero a colista de la Liga de Primera 2026.

¿Cómo está actualmente Unión La Calera en la tabla de posiciones?