En momentos donde Colo Colo está en la búsqueda de una última incorporación para completar su plantel con miras a la temporada 2026, se reveló en las últimas horas un nombre con el cual negociaron su fichaje, con llamado incluido del técnico Fernando Ortiz.

Entre los seis refuerzos que hoy posee el cuadro albo estaba el cupo del centrodelantero, donde finalmente se llegó a un acuerdo con el argentino Maximiliano Romero, de última campaña en O’Higgins, quien ocupó la plaza que dejó el fracaso del uruguayo Salomón Rodríguez.

Sin embargo, el trasandino no fue la primera opción que tenía Colo Colo para el ‘9’ que pelearía el puesto con Javier Correa, y mucho menos para Ortiz. El nombre con el que el Cacique se comunicó fue el paraguayo Junior Marabel, ex Palestino. Y fue el propio jugador quien lo reconoció.

Ex figura de Palestino revela fichaje frustrado en Colo Colo

En conversación con Radio ADN, el guaraní de 27 años confesó que “me tocó la oportunidad de poder charlar varias veces con el profe Tano, y la verdad es que tuve la oportunidad de casi llegar a Colo Colo, pero como siempre he dicho, acá el fútbol argentino no te espera”.

El hoy jugador de Sarmiento en Argentina agregó que “imagínate que estando acá ya firmando, me llamaron para irme a varios clubes grandes y vos decís, ¿hice bien la decisión de venir a Sarmiento o es mejor estar esperando? El año pasado me tocó esperar hasta enero y no tenía casi nada asegurado”.

“Tuve la intención de llegar, pero nunca se pusieron de acuerdo con la gente de Unión (de Santa Fe, dueña de su pase). Con Colo Colo estuvimos hablando como hasta el 5 de enero“, finalizó Junior Marabel quien hoy está al otro lado de la Cordillera.

Junior Marabel, ex Palestino, recibió el llamado de Colo Colo para ser refuerzo (Photosport)

Los números de Junior Marabel en Chile

En las dos temporadas que estuvo el paraguayo con la camiseta de Palestino (2024 y 2025), disputó un total de 78 encuentros nacionales e internacionales con 4.584 minutos, en los que convirtió 21 goles (uno a los albos) y realizó cuatro asistencias.

¿Cuándo juega el Cacique?

Por la tercera jornada en Liga de Primera, Colo Colo será local en el Estadio Monumental ante el líder Unión La Calera, en duelo a jugarse este domingo 15 de febrero desde las 20:30 horas.

Así están los albos en la Tabla de Posiciones