¿Cambio de esquema? La formación estelar que prepara la U para visitar a Palestino

Universidad de Chile afina los últimos detalles para el duelo de este viernes ante Palestino por la fecha 3 de la Liga de Primera. Francisco Meneghini suma solo un punto y es urgente que sume triunfos para salir del fondo de la tabla.

Por lo mismo se anuncian cambios importantes en la formación que prepara Paqui para su visita al Estadio La Cisterna. Según indicaron en Todos Somos Técnicos se cambiará el esquema y se utilizaría uno similar a lo que utilizó Gustavo Álvarez.

ver también Cinco kilos de sobrepeso y dieta estricta: revelan el plan de U de Chile con Marcelo Morales

Pero lo más llamativo es el cambio de posición de Lucas Assadi. El “10” ahora estará más centralizado para ser el encargado de comandar el ataque del Romántico Viajero. “Él lo dijo, está es la posición donde jugó toda la vida. También puede bajar Vargas y jugar con dos medias puntas”, recalcó Marcelo Díaz al analizar el esquema para este viernes.

Además se destaca que Diego Vargas volverá a ser titular y que Juan Martín Lucero, tras la fecha de sanción, debutará desde el arranque. Por lo que el “Gato” le ganó la pulseada a Rivero. En tanto, el gran damnificado será Javier Altamirano que será suplente.

¿Cuál es la formación de Universidad de Chile?

Así las cosas, la formación que prepara Francisco Meneghini para visitar a Palestino este viernes sería con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Encuesta¿Cuál será el resultado de Palestino vs Universidad de Chile? ¿Cuál será el resultado de Palestino vs Universidad de Chile? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

Ahora en la banca de suplentes estarán disponibles Toselli, Fernández, Tamayo, Morales, Altamirano, Romero, Guerrero, Vásquez y Rivero. En tanto Marcelo Díaz sería nuevamente baja aunque se espera su retorno para la próxima fecha.

Lucero será titular en la U este viernes.

“Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución”, recalcó Paqui que este viernes buscará su primer triunfo oficial en este 2026.

Publicidad

Publicidad