Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Liga de Primera

¿Cambio de esquema? La formación estelar que prepara la U para visitar a Palestino

Francisco Meneghini realizó importantes correcciones tras la derrota ante Huachipato y ahora buscará su primer triunfo en la Liga de Primera

Por Felipe Pavez Farías

Sigue a Redgol en Google!
Assadi será el encargado de liderar el ataque de la U
© FELIPE ZANCA/PHOTOSPORTAssadi será el encargado de liderar el ataque de la U

Universidad de Chile afina los últimos detalles para el duelo de este viernes ante Palestino por la fecha 3 de la Liga de Primera. Francisco Meneghini suma solo un punto y es urgente que sume triunfos para salir del fondo de la tabla.

Por lo mismo se anuncian cambios importantes en la formación que prepara Paqui para su visita al Estadio La Cisterna. Según indicaron en Todos Somos Técnicos se cambiará el esquema y se utilizaría uno similar a lo que utilizó Gustavo Álvarez. 

Cinco kilos de sobrepeso y dieta estricta: revelan el plan de U de Chile con Marcelo Morales

ver también

Cinco kilos de sobrepeso y dieta estricta: revelan el plan de U de Chile con Marcelo Morales

Pero lo más llamativo es el cambio de posición de Lucas Assadi. El “10” ahora estará más centralizado para ser el encargado de comandar el ataque del Romántico Viajero. “Él lo dijo, está es la posición donde jugó toda la vida. También puede bajar Vargas y jugar con dos medias puntas”, recalcó Marcelo Díaz al analizar el esquema para este viernes. 

Además se destaca que Diego Vargas volverá a ser titular y que Juan Martín Lucero, tras la fecha de sanción, debutará desde el arranque. Por lo que el “Gato” le ganó la pulseada a Rivero. En tanto, el gran damnificado será Javier Altamirano que será suplente.

¿Cuál es la formación de Universidad de Chile?

Así las cosas, la formación que prepara Francisco Meneghini para visitar a Palestino este viernes sería con Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Diego Vargas, Lucas Assadi, Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero

Encuesta

¿Cuál será el resultado de Palestino vs Universidad de Chile?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

Ahora en la banca de suplentes estarán disponibles Toselli, Fernández, Tamayo, Morales, Altamirano, Romero, Guerrero, Vásquez y Rivero. En tanto Marcelo Díaz sería nuevamente baja aunque se espera su retorno para la próxima fecha.

Lucero será titular en la U este viernes.

“Tenemos que confiar y tener claridad para las decisiones, no podemos volvernos locos y hacer cosas que no van en la línea. No se ha visto la mejor versión, pero confío que el viernes habrá evolución”, recalcó Paqui que este viernes buscará su primer triunfo oficial en este 2026. 

Publicidad
Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional

ver también

Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional

Lee también
La figura de la U que marcó la salida de Sampaoli del Mineiro
U de Chile

La figura de la U que marcó la salida de Sampaoli del Mineiro

¿Altamirano y Assadi no pueden estar juntos? La postura de Meneghini
U de Chile

¿Altamirano y Assadi no pueden estar juntos? La postura de Meneghini

Celebra U. de Chile: se cae última opción de salida de Lucas Assadi
U de Chile

Celebra U. de Chile: se cae última opción de salida de Lucas Assadi

Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional
Apuestas

Pronósticos Palestino vs Universidad de Chile: choque por el primer triunfo en el Campeonato Nacional

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo