Además de Lucas Assadi: Las tres bajas que sufre Francisco Meneghini para su primer Superclásico en la U

Universidad de Chile visita a Colo Colo en el Estadio Monumental. Los azules van en busca de un nuevo triunfo en el Superclásico 199, tal como ya lo hicieron en 2024 con Gustavo Álvarez en la banca.

Ahora el panorama cambia radicalmente con Francisco Meneghini que en lo que va de temporada no ha podido sumar un triunfo en la Liga de Primera. Por lo que el escenario ideal asoma en este domingo y justamente ante el archirrival de toda la vida. Al que ya le ganó, pero dirigiendo a O’Higgins en 2025.

El tema es que el Romántico Viajero además debe enfrentar la ausencia de tres jugadores que habían asomado como titulares en el arranque de temporada. El primer ausente es Lucas Assadi que por una lesión en su pierna izquierda se pierde el Superclásico. El jugador presentó molestias ante Deportes Limache y pese a los intentos, no pudo llegar al partido en Pedreros.

“Estoy recuperándome no más, pero bien”, contestó escuetamente en su salida del CDA. Pero al “10” se le suman otros dos jugadores que habían sido fundamentales para Paqui.

Universidad de Chile busca su primer triunfo del 2026

Las bajas de Universidad de Chile

Según indica Emisora Bullanguera, al “ninja azul” se suma Octavio Rivero, que llegó como gran refuerzo junto a Juan Martín Lucero.

El charrúa no se recuperó de una rebelde sinovitis en su rodilla izquierda. Por lo que no será ni convocado para hoy. El tercer gran ausente es el juvenil Diego Vargas. El lateral izquierdo respondió cada vez que fue requerido y además sumaba minutos por la regla del Sub 21.

Sin embargo, Paqui decidió no contar con sus servicios. A tal punto que lo mandaron a jugar a la juvenil con su respectiva división. Por lo que todas las cartas están puestas en Marcelo Morales.

