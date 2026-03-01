Estuvo más de 10 años en Chile, ganó cinco títulos y ahora explica el declive de la Liga de Primera: “Era buenísimo”

El nivel del fútbol chileno vuelve a ser debate. Principalmente por los preocupantes resultados a nivel de selecciones, lo que se enfoca en la Roja adulta que una vez más no pudo clasificar al Mundial de este año. Lo que también afecta a las juveniles que tratan de salir a flote a duras penas.

Pero el mayor foco de deterioro se lo lleva la Liga de Primera y cómo su nivel ha sido decreciente con el paso del año. De ser una de las competencias top, actualmente se ubica en el escalafón 31° en todo el mundo. Incluso se advierte que es una de las que tiene menos tiempo de juego efectivo.

Una situación que abordó Marcelo Espina en el espacio “La fábrica del podcast”. El histórico de Colo Colo y que ganó cinco títulos con los albos, es conocedor del balompié nacional. Por lo que hizo una reflexión de lo que fue su llegada a Chile.

Beto Acosta, Leo Rodríguez y Marcelo Espina fueron parte de las estrellas que brillaron en el fútbol chileno en los 90.

¿Qué le pasó al fútbol chileno?

“La época de los 90 la U tenía a Vargas, Traverso, Silvani y Leo Rodríguez. La Católica a Leto Acosta, Pipo, Charly Vásquez, Lunari… nosotros estábamos Barticciotto, el uruguayo Arbirza. También teníamos jugadores de la selección. Fue una década buenísima”, recordó Marcelo Espina, que tuvo dos pasos entre 1995 y 1999, y luego entre 2001 y 2004.

Espina recalcó que en la década de los 90, el fútbol chileno se enfocaba en competir a nivel internacional

“El fútbol era buenísimo. Además de los grandes, había equipos pesados como Cobreloa, O’Higgins, Temuco, Unión Española. Era difícil jugar de visitante”, enfatizó por el nivel que presentaba la Liga de Primera. Pero también hizo hincapié en que no se iba a participar a torneos internacionales, lo que marcó el despegue el fútbol nacional.

“Católica llegó a la final de la Libertadores el 92, la U llegó el 96 a semifinales con el gol de Almeyda donde los perjudicaron. Nosotros llegamos a semis el 97 y semis de Supercopa, que sería la Sudamericana de hoy. Peleábamos a nivel internacional. Era muy bueno. Después el 2000 cayó”, lamentó.

