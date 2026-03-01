Colo Colo atraviesa un gran presente. Tras un complejo 2025, los albos iniciaron de buena manera la nueva temporada y actualmente se ubican en el tercer lugar de la tabla de posiciones.

Pese a las salidas que sufrió el plantel, una de las más significativas fue la del capitán Esteban Pavez, quien emigró al fútbol peruano. Ante este escenario, muchos daban por hecho que la jineta recaería en Arturo Vidal, considerando su trayectoria en el fútbol chileno.

Sin embargo, el elegido fue Fernando de Paul. Frente a la decisión, el “King”, en conversación con El Deportivo, se refirió con sinceridad a la situación y entregó su postura sobre no asumir la capitanía del equipo albo.

Vidal se sincera por no ser capitán de Colo Colo

Al ser consultado por el medio sobre si le molesta esta situación, el jugador señaló que no. “En todos lados me he sentido líder. Creo que la jineta no es necesaria. Lo mío es ser importante en la cancha y poder ayudar cuando el equipo lo necesita”, explicó.

En la misma línea, Vidal fue consultado sobre las críticas que recibió sobre su rendimiento. “El año pasado, cuando las cosas no iban bien, aparecieron muchos haters que escribían cosas… eso de mufa. Hoy en día cualquier anónimo te puede escribir cualquier cosa en Instagram”.

Añadiendo que está tranquilo. “He aprendido mucho de la vida en este tiempo, así que no debemos tomar tan en cuenta lo que dicen en las redes sociales. Además, en los últimos partidos, el equipo ha andado muy bien y ahora la gente te hace sentir eso”.

Agregando que tras el buen presente del equipo la situación cambió. “Ahora me han recibido con aplausos, así que estoy muy contento. Espero seguir mejorando día a día y ojalá levantar otra copa con Colo Colo. Es emocionante el cariño de la gente”.

“Juego desde los 12 años y que a los 38 la gente me siga aplaudiendo es lo más lindo que me puede pasar. Ojalá seguir devolviéndolo con rendimiento en la cancha”, puntualizó.