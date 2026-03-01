Este domingo 1 de marzo se jugará uno de los encuentros más esperados del Campeonato Nacional: El Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, donde los azules necesitan sumar puntas para salir de la parte final de la tabla.

El conjunto que dirige Francisco Meneghini no ha logrado despegar en el torneo, registrando una derrota y tres empates en las 4 fechas disputadas, lo que lo mantiene en el penúltimo puesto de la tabla.

La formación con la que U de Chile enfrentará el Superclásico

Bajo ese escenario, el Superclásico asoma como un partido clave, especialmente para el técnico de la U, quien ha sido duramente cuestionado por el rendimiento del equipo y se juega gran parte de su continuidad en este compromiso.

Los azules necesitan el triunfo y la oncena para enfrentar a los albos sería la siguiente:

Gabriel Castellón, Nicolás Ramírez, Franco Calderón, Matías Zaldivia, Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Marcelo Morales; Javier Altamirano; Eduardo Vargas y Juan Martín Lucero.

Eduardo Vargas enfrentará un nuevo Superclásico/Photosport

ver también Además de Lucas Assadi: Las tres bajas que sufre Francisco Meneghini para su primer Superclásico en la U

Las importantes bajas que tendrá U de Chile

Lucas Assadi, la gran figura de los azules, presentó molestias en el partido contra Deportes Limache y se encuentra en recuperación, por lo que no llega al esperado encuentro. A él se suman dos jugadores.

Publicidad

Publicidad

Según revela Emisora Bullanguera, Octavio Rivero, uno de los refuerzos que se sumó esta temporada, tampoco llega al partido debido a una sinovitis en su rodilla izquierda, y el juvenil Diego Vargas, quien no fue citado.

¿A qué hora es el Superclásico?

El partido se disputa este domingo 1 de marzo a las 18:00 horas y la transmisión estará a cargo de TNT Sports Premium y HBO Max.