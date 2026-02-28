No ha sido un buen comienzo de temporada para la Universidad de Chile. El cuadro dirigido por Francisco Meneghini no encuentra la solución y, tras cuatro partidos jugados en la Liga de Primera 2026, sigue sin sumar triunfos.

Mal panorama para un elenco que, no obstante, se había armado para competir a nivel local e internacional. El sobre azul se pasea por la banca de Meneghini y la única esperanza es el Superclásico y los retos a nivel de Copa Sudamericana.

Vaya dilema: ¿Echar a Meneghini si le va mal en el Superclásico o aguantar un poco más? Parece que todo dependería de las formas. No obstante, hace poco se filtró el sueldo del DT desde la interna de la U, lo que muchos vieron como una movida de presión desde el cuadro laico.

“Es miserable”

Uno de los que se lanzó en contra de la filtración del sueldo de Francisco Meneghini fue Coke Hevia, en el programa Pauta de Juego. Para el periodista, lo acontecido roza lo impúdico.

“Encuentro, al margen de las cantidades, miserable que filtren el sueldo de Paqui en la U. Verdaderamente, miserable”, enfatizó el conductor de Pauta de Juego, en la previa del Superclásico

“Si quieren echar a Meneghini, que lo hagan, pero no hay que olvidar que quien filtró el sueldo es el mismo que firmó el contrato. Son rascas“, añadió el periodista, profundamente molesto con la situación.

