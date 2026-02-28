Pocas horas nos separan de una la versión 199 del Superclásico chileno entre Colo Colo y la Universidad de Chile. Con realidades distintas, ambos equipos piensan en las repercusiones que un triunfo en este importante duelo pueden tener tanto en el CDA, como en Macul.

Para Colo Colo significaría la consolidación de Fernando Ortiz en la banca. En los primeros lugares del torneo nacional, el Cacique ha conseguido tres triunfos al hilo y una victoria en el Superclásico, sin dudas, reforzará la estadía del técnico argentino.

Distinto panorama para el cuadro universitario. Si bien la Universidad de Chile viene jugando mejor, no ha traducido esto en muchos puntos. Ningún triunfo, a lo largo de cuatro partidos, es lo que tiene a Francisco Meneghini haciendo equilibrio en la banca del Bulla. Una victoria ante el archirrival lograría patear hacia adelante cualquier duda.

Opinión de uno que sabe de Superclásicos

Matías Rodríguez, multicampeón con la Universidad de Chile, se refirió a un partido que él mismo jugó muchas veces. Desde su posición como comentarista en TNT Sports, el argentino opinó de las expectativas que genera el Superclásico.

“Las expectativas son compartidas por todos los hinchas. Esperamos que sea un gran partido y que se juegue más de lo que este tipo de encuentros dejan, porque generalmente son muy trabados, hay muchas faltas, mucho roce. Esto es por la misma intensidad en que se vive un Superclásico”, enfatizó el ex jugador de la Universidad de Chile.

“Mi expectativa es que haya mucho juego y que al día siguiente hablemos más del funcionamiento de cada equipo, que de las polémicas. Eso es fundamental. Yo creo que la U tiene todo para plantarse bien en un estadio donde ya lo ha hecho, tratar de llevar a cabo lo que vienen entrenando, sé que con Paqui quizás no le han salido las cosas, pero tiene un plantel muy rico y con muchísimos nombres importantes. Deseo de corazón que salgamos victoriosos“, cerró el ex futbolista nacionalizado chileno.

Matías Rodríguez hará de comentarista en TNT Sports

