Este sábado continuó la acción de la fecha 5 de la Liga de Primera. En el primer turno, la jornada tuvo como protagonistas a Coquimbo Unido, que recibió en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso a Deportes Concepción.

El partido encontraba a dos clubes con la necesidad de ganar tras un inicio irregular, que tenía tanto al campeón de la liga 2025 como a los lilas en la parte baja de la tabla de posiciones.

En ese contexto, el cuadro de la Región del Biobío sorprendió a los piratas y golpeó primero, todo gracias a una mano en el área que derivó en un penal convertido por Leonardo Valencia a los 14 minutos, adelantándose así 1-0 en el marcador.

Desde entonces, el conjunto de Hernán Caputto intentó reaccionar con mayor posesión de balón y presión ofensiva, buscando generar peligro por las bandas y acercarse al empate. Sin embargo, poco pudo hacer ante un conjunto lila que mostró mayor solidez en defensa que en otros partidos y apostó por el contragolpe durante el resto del encuentro.

Los minutos finales fueron de máxima tensión. Coquimbo Unido tuvo no una, sino dos claras oportunidades de gol que se encontraron con un César Dutra brillante, respondiendo de gran manera bajo los tres palos. Fue entonces cuando los lilas recuperaron el balón y, en una rápida contra, Aldrix Jara se iba solo hacia el área cuando se encontró con Diego Sánchez, quien lo derribó fuera de ella, acción que terminó con la expulsión del ‘Mono’.

Así, con el joven Vicente Villegas, de 16 años, en cancha, Coquimbo debió afrontar los últimos minutos del encuentro.

El resultado le permitió al conjunto dirigido por Patricio Almendra sumar su primer triunfo en este regreso a la Primera División y propinarle un duro golpe a los aurinegros, que además de cortar una racha sin perder como local desde el 13 de julio de 2025, se mantienen lejos del rendimiento mostrado la temporada pasada.

Tabla de posiciones Liga de Primera tras Coquimbo U. vs. D. Concepción

Tras la finalización del encuentro entre Coquimbo y Concepción, los piratas se quedan con 6 unidades , quedando relegados al 11° puesto de la tabla de posiciones.

El “León de Collao” , en tanto, alcanza las 4 unidades en el certamen y escala al 13° lugar , superando a Universidad de Chile y Palestino, ambos eso sí con un partido aún por jugar por la fecha 5.

