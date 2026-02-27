Deportes Concepción terminó una temporada increíble el 2025 donde logró el esperado ascenso a la máxima categoría del fútbol chileno, sin embargo, en este regreso al Campeonato Nacional, el León ha tenido un duro comienzo y su entrenador respondió a las críticas.

En las cuatro fecha que se han disputado hasta el momento, Concepción suma tres derrotas y un empate, lo que lo posiciona en el penúltimo lugar de la tabla con solamente un punto. Ante esto, en conversación con Sabes Deportes, Patricio Almendra se refirió al presente de los Lilas.

“No todo es malo, hay cosas muy buenas. La tabla no lo refleja así, pero estamos convencidos en lo que estamos haciendo. Eso nos mueve y levanta todos los días”.

Asimismo, agrega: “El segundo tiempo con Universidad de Concepción fue lo más bajo que hicimos. Lo otro no ha sido bajo. Hemos tenido ocasiones, podido matar los partidos, abrir la cuenta y no lo hemos hecho. No hemos estado finos en ese punto. La autocrítica la tenemos. Todos los días hablamos acá sobre lo que estamos haciendo mal y lo tratamos de mejorar. Siento que ese es el camino”.

Las criticas al inicio de Concepción en el campeonato

Al ser consultado sobre cómo se toma las críticas al rendimiento y la dirección, señaló: “Yo no vivo de eso. Mi pega es entrenar todos los días y convencer a los jugadores de una idea de juego. Yo no vivo de eso. Hace un mes estábamos al lado de Dios. Hoy estamos abajo. Es normal lo que pasa. Son hinchas, la gente es hincha. No puedo pelearme con la gente”.

Patricio Almendra habla del presente de Concepción/Photosport

Asimismo, agregó que “no es incómodo. Es parte del trabajo. El que no está preparado para recibir aplausos y críticas, no sirve para el fútbol. Yo estoy preparado. Me encanta la presión. Vivo para esto y me preparo para esto. Dios me da la fortaleza que a lo mejor otros no tienen. Yo la tengo. Otros leerán las críticas, yo no”.

En la misma línea, se refirió al próximo desafío que tienen donde enfrentarán a Coquimbo Unido en el Estado Sánchez Rumoroso. “Qué más motivación para el jugador que enfrentar al último campeón, con un estadio que seguramente tendrá bastante gente de Coquimbo. Es el escenario perfecto para ir y enfrentar a un equipo que no ha perdido hace mucho. Pero eso es lo más lindo, el desafío que tomamos como una oportunidad”.